Міланський Інтер може не дорахуватись щонайменше двох основних гравців перед вирішальним матчем Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Ніколо Барелла зазнав травму щиколотки на тренуванні Інтера, через що може не зіграти проти Шахтаря, повідомляє Football Italia з посиланням на Calciomercato.

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Півзахиснику належить пройти детальне обстеження. Окрім Барелли, може не зіграти і Артуро Відаль, який пропустив вчорашнє тренування через пошкодження м'язу правого стегна.

Матч Інтер – Шахтар пройде 9 грудня, початок о 22:00 за Києвом. Після 5-ти турів "гірники" посідають 2 місце у групі B, набравши 7 очок. В активі "нерадзуррі" 5 пунктів. Перемога в Мілані дозволить Шахтарю вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, а от поразка може залишити взагалі без єврокубків. У матчі другого туру в Києві Шахтар та Інтер переможця не виявили (0:0).

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