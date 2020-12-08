Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру визначився з переліком футболістів, які матимуть шанс вийти на поле стадіону Джузеппе Меацца в поєдинку 6 туру Ліги чемпіонів проти міланського Інтера.

У списку португальського наставника опинилося 22 футболісти, інформує офіційний Twitter Шахтаря. Цікаво, що матч проти команди Антоніо Конте стане для "помаранчево-чорних" ювілейним – 250-м у єврокубках.

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Шахтарю не допоможуть травмований Жуніор Мораєс, також не зіграє Фернандо. Натомість зможе вийти на поле Дентінью, який травмувався в матчі з Реалом та тренувався індивідуально.

Матч Інтер – Шахтар пройде 9 грудня, початок о 22:00 за Києвом. Після 5-ти турів "гірники" посідають 2 місце у групі B, набравши 7 очок. В активі "нерадзуррі" 5 пунктів. Перемога в Мілані дозволить Шахтарю вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, а от поразка може залишити взагалі без єврокубків. У матчі другого туру в Києві Шахтар та Інтер переможця не виявили (0:0).

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