Дискваліфікацію Кулібалі залишили в силі – Наполі вважає це підтримкою расизму

Наполі продовжує спекулювати расизмом щодо свого сенегальського захисника Каліду Кулібалі.

Апеляція Наполі щодо дискваліфікації Каліду Кулібалі була відхилена Федерацією футболу Італії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Неаполітанці відразу назвали таке рішення федерації – підтримкою расизму, позаяк саме подібні викрики фанатів Інтера на адресу сенегальця спонукали його отримати червону картку в матчі Серії А.

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"Відхилення нашої апеляції – це величезний удар не тільки по футболу, але і по боротьбі з будь-якою формою дискримінації за його межами, яка до сих пір існує.

Дух боротьби, яку УЄФА вже довгий час веде за нашої підтримки, був принижений. Це також поразка для тих, хто думає, що в футболі немає расизму", – зазначено у заяві Наполі.

Нагадаємо, після вилучення у поєдинку 18-го туру Серії А Кулібалі отримав 2 матчі дискваліфікації, один з яких він вже відбув.

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