Директор Ниви Т: Чи зустрічався я з Гусєвим? Так, я дійсно був в Олександрії

Директор тернопільської Ниви Дмитро Андрієшин прокоментував інформацію щодо можливого призначення на посаду головного тренера команди Олега Гусєва.

"Пошуки головного тренера тривають. У нас є декілька кандидатів. З деякими із них ми спілкуємося і ведемо перемовини. Залишилось керівництву остаточно визначитися із кандидатурою. Важко сказати, коли це відбудеться, адже зараз міжсезоння.

Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви

Чи зустрічався я з Гусєвим? Поки що не можу дати ніякої конкретної відповіді. Так, я дійсно був в Олександрії, але не можу нічого сказати з цього приводу.

Нива Т запропонувала Гусєву очолити команду, екс-динамівець тиждень у роздумах, – Бурбас

З тими кандидатами, з якими Нива веде перемовини, є домовленість – нічого не коментувати, допоки не з'явиться офіційна інформація", – цитує Андрієшина FootBoom.