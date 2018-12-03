toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Друга ліга
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВРО-2020

Директор Ниви Т: Чи зустрічався я з Гусєвим? Так, я дійсно був в Олександрії

19:41 680 Читать на русском
Директор Ниви Т: Чи зустрічався я з Гусєвим? Так, я дійсно був в Олександрії
Олег Гусєв / ФК Динамо

Директор тернопільської Ниви Дмитро Андрієшин прокоментував інформацію щодо можливого призначення на посаду головного тренера команди Олега Гусєва.

"Пошуки головного тренера тривають. У нас є декілька кандидатів. З деякими із них ми спілкуємося і ведемо перемовини. Залишилось керівництву остаточно визначитися із кандидатурою. Важко сказати, коли це відбудеться, адже зараз міжсезоння.

Гусєв та Вірт претендують на посаду наставника тернопільської Ниви

Чи зустрічався я з Гусєвим? Поки що не можу дати ніякої конкретної відповіді. Так, я дійсно був в Олександрії, але не можу нічого сказати з цього приводу.

Нива Т запропонувала Гусєву очолити команду, екс-динамівець тиждень у роздумах, – Бурбас

З тими кандидатами, з якими Нива веде перемовини, є домовленість – нічого не коментувати, допоки не з'явиться офіційна інформація", – цитує Андрієшина FootBoom.

Теги
Олег Гусєв Олег Гусєв Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
36
хв
Уотфорд
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук