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Нива Т запропонувала Гусєву очолити команду, екс-динамівець тиждень у роздумах, – Бурбас

12:24 972 Читать на русском
Нива Т запропонувала Гусєву очолити команду, екс-динамівець тиждень у роздумах, – Бурбас
Олег Гусєв / фото із соцмереж

Екс-гравець Динамо Олег Гусєв може очолити тернопільську Ниву.

"Тернопільська Нива пропонує Олегу Гусєву розпочати самостійну тренерську діяльність. Для керівництва клубу динамівець – пріоритетний кандидат.

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Після зустрічі і предметної розмови фахівець вже тиждень у роздумах", – написав журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці у Twitter.

Наразі Нива Т займає 7 місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги. Нижче тільки Полісся, Чайка та Буковина. Раніше повідомлялось, що крім Гусєва на посаду тренера тернопільської команди претендує Юрій Вірт.

Теги
Нива Тернопіль Нива Тернопіль Друга ліга Олег Гусєв Олег Гусєв
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