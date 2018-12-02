Нива Т запропонувала Гусєву очолити команду, екс-динамівець тиждень у роздумах, – Бурбас

Екс-гравець Динамо Олег Гусєв може очолити тернопільську Ниву.

"Тернопільська Нива пропонує Олегу Гусєву розпочати самостійну тренерську діяльність. Для керівництва клубу динамівець – пріоритетний кандидат.

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Після зустрічі і предметної розмови фахівець вже тиждень у роздумах", – написав журналіст Ігор Бурбас на своїй сторінці у Twitter.

Наразі Нива Т займає 7 місце у турнірній таблиці групи А Другої ліги. Нижче тільки Полісся, Чайка та Буковина. Раніше повідомлялось, що крім Гусєва на посаду тренера тернопільської команди претендує Юрій Вірт.