Динамо звільнить Хацкевича, якщо не пройде Олімпіакос, – ТаТоТаке

Київське Динамо припинить співпрацю з Олександром Хацкевичем, якщо вилетить в 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

Журналісти програми ТаТоТаке повідомили, що матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса є останнім шансом для Олександра Хацкевича втримати свою посаду.

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Кияни невдало виступають в УПЛ, відставши від Шахтаря на 8 очок і підпустивши близько Олександрію. У Лізі Європи Динамо посіло 1 сходинку в групі К з Ренном, Астаною та Яблонцем.

Хацкевич тренує "біло-синіх" з літа 2017 року, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

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