Динамо З – Аталанта: Маліновський за тайм встиг стати найкращим – шоковий дебют українця в ЛЧ вразив італійські ЗМІ

Руслан Маліновський дебютував у головному єврокубку з погрому. Ліга чемпіонів відкрилася для Аталанти поразкою від Динамо Загреб, але провідні італійські газети вірять, що Шахтар матиме величезні проблеми з командою Гасперіні.

Такого від суперників чемпіона України по групі ЛЧ 2019/20 не чекав ніхто. Аутсайдер попередніх групових етапів Динамо знищило Аталанту (лише одного разу загребці проходили у плей-офф ЛЄ, в ЛЧ провалювалися завжди) – бронзового призера Серії А, одного з лідерів і нинішнього сезону. Довело, що команда Ненада Б'єліци – далеко не такий аутсайдер, в які його записували до старту основного турніру. Динамівці вперше забили 4 м'ячі в ЛЧ, а бергамаскі ще ніколи досі не пропускали стільки в єврокубках. Лише після перерви стало трохи краще, а цьому посприяв вихід півзахисника збірної України. Руслан Маліновський відразу від трьох італійських видань (двох провідних) отримав найвищий бал в Аталанті. Не феєрія, але дуже солідний дебют.

Сенсаційний погром Аталанти Маліновського у виїзному матчі проти Динамо Загреб – 0:4

Якщо взяти дані Sofascore, то 27-річний українець заробив лише 7-й бал за відведені йому 45 хвилин після перерви (6,4). Руслан віддав 24 точні передачі (з 80% успішності, краще тільки в захисника Мас'єлло та Папу Гомеса), створив 2 гольові моменти для удару партнерам (лідер серед бергамаскі), був бездоганним у прострілах і дальніх пасах. Маліновський двічі обводив суперника (більше тільки Ілічіч), а одного разу не зумів. По 4 рази фолив сам і заробляв на собі стандарти (найкращий у гостей). Виграв єдину повітряну дуель, а ось внизу – лише 6 з 16 єдиноборств. Від Whoscored екс-хавбек Зорі та Генка удостоївся 6,63, поступившись тільки Де Рону, Ілічічу та Госенсу.

"Маліновський мені сподобався своєю грою", – Гасперіні відзначив дебют українця у Лізі чемпіонів

Італійські ЗМІ не шкодують критичних стріл у бік італійської сенсації. Приємно, що найпопулярніше видання країни La Gazzetta dello Sport бачить потенціал в особі українського новачка команди Гасперіні. "Аталанта ніколи не була настільки поганою, але Ліга чемпіонів ще не програна. Маліновський і Мурієль є зброєю Гаспа", – у статті під таким заголовком Франческо Фонтана шукає шляхи виходу з важкої турнірної ситуації. "Богиня заплатила за емоційний переляк, але якщо поб'є Шахтар 1 жовтня, збереже шанси на плей-офф. Проти Фіорентини 22 вересня тренер може випустити українця.

"Нам ще ніколи не було так важко", – зізнається після матчу Гасперіні. Рахунок 4:0 залишає мало сумнівів, але залишається ще 450 хвилин надії на вихід в 1/8. Аталанта дебютує на Сан-Сіро проти Шахтаря і на папері може повернутися у гру, а таблиця виглядала б так: Сіті (6 очок), Аталанта і Динамо (по 3), та українці з нулем. Настрої оптимістичні. У другому турі вже не буде такого дебютного хвилювання, а фізичну форму покращать через матчі з Фіорентиною (в неділю), Ромою (в найближчу середу) та Сассуоло (28 вересня).

Має також покращитися гра в обороні. Команда пропустила 10 голів за 4 матчі. Очевидно, забагато. Талановитою лінією нападу не завжди вдається це перекрити. Саме атака може принести гарні новини. Маліновський і Мурієль напрошуються на вихід в основі. Українець разом з Пашалічем – єдині, хто залишився в живих у Загребі. Для нього це був абсолютний дебют в ЛЧ. Руслан видав кілька гарних ідей в темряві вечора, який хочеться забути. З його виходом команда додала у півзахисті – менше проблем, більше моментів".

Лише Маліновський і Пашаліч отримали по 6 балів. При цьому LGdS оцінив Аталанту як команда на жалюгідні 4, а її головного тренера – в 4,5. Стільки ж дісталося і двом центральним хавбекам Де Рону та Фройлеру. Мабуть, головний конкурент нашого гравця Гомес отримав 5,5. Газета навіть радить своїм читачам задуматися над заміною аргентинця на українця у фентезі Серії А на найближчі вихідні.

"Його придбали на роль медіани (опорник, – прим. "Футбол 24"), зараз Маліновського більше розглядають як треквартісту (плеймейкер). І хтозна, чому б Руслану не вийти вперше у стартовому складі проти Віоли. Те саме стосується Мурієля, який вже забив 2 голи СПАЛу і реалізований пенальті проти Дженоа. Гасперіні вирішив не ризикувати ним у Загребі через незначні проблеми з лівим коліном – якби результат можна було б виправити, Луїс вийшов би по перерві. А тепер він готовий завдати проблем своїй колишній команді – Фіорентині.

Динамо било Аталанту її ж зброєю. Це команда, яка не втрачає навіть агресії при втраті м'яча, зіграла в 3 центральні захисники і багато бігала". Автор вважає, що Гасперіні міг би надати відпочинок Ілічічу та Мурієлю. Попереду виїзний матч з таким самим претендентом на топ-4 – Ромою. Це перша подібна зустріч, а команда Фонсеки лише на вихідних здобула свою першу перемогу. "Незмінним в атаці Аталанти видається лише Сапата, хоч колумбієць і провалив матч з Динамо, не використавши дві 100-відсоткові нагоди. Та на базі клубу в Цингонії довіра з тисячі причин є обов'язком".

"Шоковий дебют Аталанти", – пише Tuttosport, що також оцінив Маліновського найвищим балом (6), як і фанатський портал CalcioAtalanta. "Незграбні та боязливі нерадзуррі розплачуються. Дебют в ЛЧ перетворився на нічне жахіття. Господарі грали швидко і маневрено". La Stampa також виділяє Маліновського як єдиного, хто не погорів у хорватському пеклі на відміну від визнаних лідерів команди, які один за одним пішли на дно: "Суворий закон Ліги чемпіонів. Аталанта затонула в Загребі".

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