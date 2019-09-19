toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - МАЛЬМЕ ВОЛЬФСБУРГ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо З – Аталанта: Маліновський за тайм встиг стати найкращим – шоковий дебют українця в ЛЧ вразив італійські ЗМІ

19:40 822 Читать на русском
Динамо З – Аталанта: Маліновський за тайм встиг стати найкращим – шоковий дебют українця в ЛЧ вразив італійські ЗМІ
Руслан Маліновський після матчу ЛЧ Динамо Загреб – Аталанта 18 вересня 2019
Тарас Котів Тарас Котів

Руслан Маліновський дебютував у головному єврокубку з погрому. Ліга чемпіонів відкрилася для Аталанти поразкою від Динамо Загреб, але провідні італійські газети вірять, що Шахтар матиме величезні проблеми з командою Гасперіні.

10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч
 
10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч

Такого від суперників чемпіона України по групі ЛЧ 2019/20 не чекав ніхто. Аутсайдер попередніх групових етапів Динамо знищило Аталанту (лише одного разу загребці проходили у плей-офф ЛЄ, в ЛЧ провалювалися завжди) – бронзового призера Серії А, одного з лідерів і нинішнього сезону. Довело, що команда Ненада Б'єліци – далеко не такий аутсайдер, в які його записували до старту основного турніру. Динамівці вперше забили 4 м'ячі в ЛЧ, а бергамаскі ще ніколи досі не пропускали стільки в єврокубках. Лише після перерви стало трохи краще, а цьому посприяв вихід півзахисника збірної України. Руслан Маліновський відразу від трьох італійських видань (двох провідних) отримав найвищий бал в Аталанті. Не феєрія, але дуже солідний дебют.

Сенсаційний погром Аталанти Маліновського у виїзному матчі проти Динамо Загреб – 0:4

Якщо взяти дані Sofascore, то 27-річний українець заробив лише 7-й бал за відведені йому 45 хвилин після перерви (6,4). Руслан віддав 24 точні передачі (з 80% успішності, краще тільки в захисника Мас'єлло та Папу Гомеса), створив 2 гольові моменти для удару партнерам (лідер серед бергамаскі), був бездоганним у прострілах і дальніх пасах. Маліновський двічі обводив суперника (більше тільки Ілічіч), а одного разу не зумів. По 4 рази фолив сам і заробляв на собі стандарти (найкращий у гостей). Виграв єдину повітряну дуель, а ось внизу – лише 6 з 16 єдиноборств. Від Whoscored екс-хавбек Зорі та Генка удостоївся 6,63, поступившись тільки Де Рону, Ілічічу та Госенсу.

"Маліновський мені сподобався своєю грою", – Гасперіні відзначив дебют українця у Лізі чемпіонів

Італійські ЗМІ не шкодують критичних стріл у бік італійської сенсації. Приємно, що найпопулярніше видання країни La Gazzetta dello Sport бачить потенціал в особі українського новачка команди Гасперіні. "Аталанта ніколи не була настільки поганою, але Ліга чемпіонів ще не програна. Маліновський і Мурієль є зброєю Гаспа", – у статті під таким заголовком Франческо Фонтана шукає шляхи виходу з важкої турнірної ситуації. "Богиня заплатила за емоційний переляк, але якщо поб'є Шахтар 1 жовтня, збереже шанси на плей-офф. Проти Фіорентини 22 вересня тренер може випустити українця.

"Нам ще ніколи не було так важко", – зізнається після матчу Гасперіні. Рахунок 4:0 залишає мало сумнівів, але залишається ще 450 хвилин надії на вихід в 1/8. Аталанта дебютує на Сан-Сіро проти Шахтаря і на папері може повернутися у гру, а таблиця виглядала б так: Сіті (6 очок), Аталанта і Динамо (по 3), та українці з нулем. Настрої оптимістичні. У другому турі вже не буде такого дебютного хвилювання, а фізичну форму покращать через матчі з Фіорентиною (в неділю), Ромою (в найближчу середу) та Сассуоло (28 вересня).

Має також покращитися гра в обороні. Команда пропустила 10 голів за 4 матчі. Очевидно, забагато. Талановитою лінією нападу не завжди вдається це перекрити. Саме атака може принести гарні новини. Маліновський і Мурієль напрошуються на вихід в основі. Українець разом з Пашалічем – єдині, хто залишився в живих у Загребі. Для нього це був абсолютний дебют в ЛЧ. Руслан видав кілька гарних ідей в темряві вечора, який хочеться забути. З його виходом команда додала у півзахисті – менше проблем, більше моментів".

Лише Маліновський і Пашаліч отримали по 6 балів. При цьому LGdS оцінив Аталанту як команда на жалюгідні 4, а її головного тренера – в 4,5. Стільки ж дісталося і двом центральним хавбекам Де Рону та Фройлеру. Мабуть, головний конкурент нашого гравця Гомес отримав 5,5. Газета навіть радить своїм читачам задуматися над заміною аргентинця на українця у фентезі Серії А на найближчі вихідні.

"Його придбали на роль медіани (опорник, – прим. "Футбол 24"), зараз Маліновського більше розглядають як треквартісту (плеймейкер). І хтозна, чому б Руслану не вийти вперше у стартовому складі проти Віоли. Те саме стосується Мурієля, який вже забив 2 голи СПАЛу і реалізований пенальті проти Дженоа. Гасперіні вирішив не ризикувати ним у Загребі через незначні проблеми з лівим коліном – якби результат можна було б виправити, Луїс вийшов би по перерві. А тепер він готовий завдати проблем своїй колишній команді – Фіорентині.

Динамо било Аталанту її ж зброєю. Це команда, яка не втрачає навіть агресії при втраті м'яча, зіграла в 3 центральні захисники і багато бігала". Автор вважає, що Гасперіні міг би надати відпочинок Ілічічу та Мурієлю. Попереду виїзний матч з таким самим претендентом на топ-4 – Ромою. Це перша подібна зустріч, а команда Фонсеки лише на вихідних здобула свою першу перемогу. "Незмінним в атаці Аталанти видається лише Сапата, хоч колумбієць і провалив матч з Динамо, не використавши дві 100-відсоткові нагоди. Та на базі клубу в Цингонії довіра з тисячі причин є обов'язком".

"Шоковий дебют Аталанти", – пише Tuttosport, що також оцінив Маліновського найвищим балом (6), як і фанатський портал CalcioAtalanta. "Незграбні та боязливі нерадзуррі розплачуються. Дебют в ЛЧ перетворився на нічне жахіття. Господарі грали швидко і маневрено". La Stampa також виділяє Маліновського як єдиного, хто не погорів у хорватському пеклі на відміну від визнаних лідерів команди, які один за одним пішли на дно: "Суворий закон Ліги чемпіонів. Аталанта затонула в Загребі".

Маліновський спостерігав за зняттям прокляття загребського Динамо – навіть хорватські пожежники шаленіли

blog_ava
"Їхати у Реал чи Барселону, щоб зробити селфі?": Юрій Вернидуб – про стажування в Іспанії, Луніна і Скрипника у Зорі
12:00
12156
Теги
Динамо Загреб - Аталанта Головне Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Тарас Котів Українці за кордоном Ліга чемпіонів Збірна України Статті Дуван Сапата Дуван Сапата Шахтар Шахтар Динамо Загреб Динамо Загреб Аталанта Аталанта Алехандро Папу Гомес Алехандро Папу Гомес Луїс Мурієль Луїс Мурієль Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Вольфсбург
22:00
Олександрія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук