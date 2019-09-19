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"Маліновський мені сподобався своєю грою", – Гасперіні відзначив дебют українця в Лізі чемпіонів

12:14 408 Читать на русском
"Маліновський мені сподобався своєю грою", – Гасперіні відзначив дебют українця в Лізі чемпіонів
Мурієль та Маліновський / соцмережі

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував розгромну поразку від Динамо Загреб у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч
 
10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч

"Динамо Загреб – це команда, яка перевершила нас у всьому, була більш агресивною, грала зі швидкістю та якістю. Ми боролися в усіх відношеннях. Навіть коли Аталанта пресингувала, Динамо завжди виходило з-під тиску.

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Хорвати діяли швидше і якісніше за нас. Я не думаю, що справа лише в емоціях, занадто легко так пояснити. Ми отримали важкий урок у команди, яка була кращою за нас. У всіх лініях Загреб був швидшим за нас, вони пронизували нашу оборону. Я вважаю, що з цієї гри нам доведеться багато чому навчитися.

Мені сподобалися Маліновський і Пашаліч, хлопці боролись до кінця. Аталанта повинна покращити свою гру. Сьогодні ми побачили, як слід грати у найпрестижнішому європейському турнірі", – цитує Гасперіні скаут Кальярі Алекс Великих.

Нагадаємо, загребське Динамо знищило Аталанту (4:0), а Руслан Маліновський з'явився на полі на початку другого тайму.

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