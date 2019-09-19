"Маліновський мені сподобався своєю грою", – Гасперіні відзначив дебют українця в Лізі чемпіонів

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував розгромну поразку від Динамо Загреб у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Динамо Загреб – це команда, яка перевершила нас у всьому, була більш агресивною, грала зі швидкістю та якістю. Ми боролися в усіх відношеннях. Навіть коли Аталанта пресингувала, Динамо завжди виходило з-під тиску.

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Хорвати діяли швидше і якісніше за нас. Я не думаю, що справа лише в емоціях, занадто легко так пояснити. Ми отримали важкий урок у команди, яка була кращою за нас. У всіх лініях Загреб був швидшим за нас, вони пронизували нашу оборону. Я вважаю, що з цієї гри нам доведеться багато чому навчитися.

Мені сподобалися Маліновський і Пашаліч, хлопці боролись до кінця. Аталанта повинна покращити свою гру. Сьогодні ми побачили, як слід грати у найпрестижнішому європейському турнірі", – цитує Гасперіні скаут Кальярі Алекс Великих.

Нагадаємо, загребське Динамо знищило Аталанту (4:0), а Руслан Маліновський з'явився на полі на початку другого тайму.

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