Сенсаційний погром Аталанти Маліновського у виїзному матчі проти Динамо Загреб – 0:4

Динамо Загреб несподівано розбило Аталанту Маліновського у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо Загреб – Аталанта.

Загребське Динамо дуже швидко повів у рахунку завдяки голу Леоваца вже на 10-й хвилині. Аталанта була шокована таким початком, чим і скористались хорвати. Ще до перерви Оршіч зробив перевагу Динамо розгромною, відзначившись дублем, а в другій половині він оформив хет-трик та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Динамо Загреб очолило групу B завдяки кращій різниці голів, обігнавши Манчестер Сіті, Аталата посідає останнє місце.