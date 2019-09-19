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Сенсаційний погром Аталанти Маліновського у виїзному матчі проти Динамо Загреб – 0:4

08:20 766 Читать на русском
Сенсаційний погром Аталанти Маліновського у виїзному матчі проти Динамо Загреб – 0:4
Динамо Загреб – Аталанта – 4:0 – відео голів та огляд матчу / твіттер УЄФА

Динамо Загреб несподівано розбило Аталанту Маліновського у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів (4:0). Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо Загреб – Аталанта.

10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч
 
10’ Марін Леовац
31’ Міслав Оршіч
42’ Міслав Оршіч
68’ Міслав Оршіч

Загребське Динамо дуже швидко повів у рахунку завдяки голу Леоваца вже на 10-й хвилині. Аталанта була шокована таким початком, чим і скористались хорвати. Ще до перерви Оршіч зробив перевагу Динамо розгромною, відзначившись дублем, а в другій половині він оформив хет-трик та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Динамо Загреб очолило групу B завдяки кращій різниці голів, обігнавши Манчестер Сіті, Аталата посідає останнє місце.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу
00:45
8712
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Динамо Загреб Динамо Загреб Аталанта Аталанта Міслав Оршіч Міслав Оршіч Динамо Загреб - Аталанта
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