Маліновський спостерігав за зняттям прокляття загребського Динамо – навіть хорватські пожежники шаленіли

Столиця Хорватії вчора пережила справжній оргазм від гри місцевого Динамо у Лізі чемпіонів.

Загребське Динамо сенсаційно знищило Аталанту в рамках першого туру групового етапу ЛЧ (4:0).

Варто відзначити, що хорватський гранд не відзначався в груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру майже 4 роки (в листопаді 2015-го динамівці забивали Олімпіакосу).

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Останній раз на цій стадії команда із Загреба виступала у сезоні 2016/17, але тоді хорвати у шести матчах не змогли забити бодай одного гола у протистояннях із Ювентусом, Ліоном та Севільєю.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський з лави запасних спостерігав, як культова арена Максімір вибухнула від радості. На 10-й хвилині зустрічі Марін Леовац влучним ударом припинив гольову засуху своєї команди в ЛЧ.

Один з пожежників, які підтримували безпеку на стадіоні, забув про свої обов'язки та підбіг до своїх улюбленців, щоб відсвяткувати разом історичну подію. До фінального свистка гравці Динамо ще тричі розстріляли ворота суперника, але надалі борець з вогнем вміло "гасив" свої емоції.

Епізод з пожежником на 30-й секунді: