Динамо приймає Яблонец у 6-у турі Ліги Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу ЛЄ 2018/19 – у цій новині на "Футбол 24"

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Яблонец на "Футбол 24", стартує о 19:55 за київським часом. Обидві команди вже не вирішують турнірних завдань. Кияни достроково фінішували на 1-му місці у групі. Яблонец не підніметься з останнього. Відзначимо, що в першій грі суперників у Чехії господарі відігрались з 0:2. Єврокубкові зустрічі – завжди можливість заробити, та й додаткові очки в таблицю коефіцієнтів Україні не завадять.

Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги Європи

Наставик господарів Олександр Хацевич зробив лише одну зміну порівняно зі стартовим складом, який виходив на останній поєдинок в УПЛ. У воротах Дениса Бойка міняє Георгій Бущан. А ось у заявку на гру потрапили такі виконавці з молодіжної команди, як 20-річний Ахмед Алібеков і на 2 роки молодший Георгій Цітаішвілі. Орендований у Шахтаря український захисник Яблонця Едуард Соболь розпочне в запасі.

Динамо: Бущан – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Сидорчук (к) – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бойко, Шабанов, Андрієвський, Морозюк, Алібеков, Цітаішвілі, Дуелунд

Яблонец: Груби – Голеш, Говорка, Лішка, Ганоушек – Травнік, Кратохвіл, Хюбшман (к), Йововіч – Храмоста – Долежал

Запасні: Гануш, Масопуст, Соболь, Ікаунієкс, Акоста, Янковіч, Бречка

Динамо – Яблонец: стартові склади на матч Ліги Європи 2018/19