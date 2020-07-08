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"Динамо вже не те, що було раніше": Валяєв не сумнівається у шансах Ворскли забрати Кубок України

15:24 - Читать на русском
"Динамо вже не те, що було раніше": Валяєв не сумнівається у шансах Ворскли забрати Кубок України
Сергій Валяєв / Сайт Металіст 1925

Колишній хавбек збірної України та Металіста Сергій Валяєв не бачить очевидного фаворита у парі Динамо – Ворскла.

 

"Зараз ми розуміємо, що Динамо вже не те, що було раніше. З ним можна і потрібно грати. Головне, що тренери полтавців повинні донести своїм футболістам – ні в якому разі не можна боятися. Їм до снаги ще раз в Полтаву привезти Кубок.

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Це особливі матчі, де на перші ролі виходить характер і самовіддача. Це не чемпіонат, на один матч завжди можна зібратися, налаштуватися і проаналізувати суперника. Всяке може бути", – розповів Валяєв у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Ворсклою сьогодні, 8 липня. Матч відбудеться на ОСК Металіст, початок о 21:30. До слова, в рамках поточного сезону УПЛ кияни двічі здолали суперника – 2:1 і 5:0.

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Теги
Динамо Динамо Ворскла Ворскла Кубок України Динамо - Ворскла Сергій Сергій Валяєв
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