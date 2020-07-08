"Динамо уже не то, что было раньше": Валяев не сомневается в шансах Ворсклы забрать Кубок Украины

Бывший хавбек сборной Украины и Металлиста Сергей Валяев не видит очевидного фаворита в паре Динамо – Ворскла.

"Сейчас мы понимаем, что Динамо уже не то, что было раньше. С ним можно и нужно играть. Главное, что тренеры полтавчан должны донести своим футболистам – ни в коем случае нельзя бояться. Им по силам еще раз в Полтаву привезти Кубок.

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Это особые матчи, где на первые роли выходит характер и самоотдача. Это не чемпионат, на один матч всегда можно собраться, настроиться и проанализировать соперника. Всякое может быть", – рассказал Валяев в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, Динамо встретится с Ворсклой сегодня, 8 июля. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30. К слову, в рамках текущего сезона УПЛ киевляне дважды победили соперника – 2:1 и 5:0.

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