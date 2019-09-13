toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Динамо установит новый рекорд Украины перед матчем с Десной

18:57 125 Читати українською
Динамо установит новый рекорд Украины перед матчем с Десной
Динамо / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо собирается поразить болельщиков новым интересным рекордом перед матчем 7 тура УПЛ.

 

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило, что перед матчем 7 тура УПЛ против Десны, в 16:25, в небо будет поднято полотно с надписью "Мы – это Динамо" в поддержку команды в Лиге Европы.

Динамо – з баластом, Шахтар – із дірою у захисті: підсумки трансферного вікна для усіх клубів УПЛ

Конкретный размер не сообщается, однако пресс-служба киевлян отмечает, что оно будет самым большим в Украине и установит новый рекорд.

Поединок Динамо – Десна состоится 15 сентября в 17:00. 19 сентября "бело-синие" стартуют в групповом этапе Лиги Европы домашним поединком против Мальме.

"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі Шовковського

blog_ava
Григорий Суркис получил подарок от дочери на шокирующую сумму
13:15
882
Теги
Десна Десна Рекорды Динамо Киев - Десна Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
35
мин
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук