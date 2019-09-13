Динамо установит новый рекорд Украины перед матчем с Десной

Киевское Динамо собирается поразить болельщиков новым интересным рекордом перед матчем 7 тура УПЛ.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило, что перед матчем 7 тура УПЛ против Десны, в 16:25, в небо будет поднято полотно с надписью "Мы – это Динамо" в поддержку команды в Лиге Европы.

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Конкретный размер не сообщается, однако пресс-служба киевлян отмечает, что оно будет самым большим в Украине и установит новый рекорд.

Поединок Динамо – Десна состоится 15 сентября в 17:00. 19 сентября "бело-синие" стартуют в групповом этапе Лиги Европы домашним поединком против Мальме.

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