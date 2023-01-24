"Біло-сині" обрали ще декілька клубів, з якими зустрінуться під час зимової підготовки.

Динамо вже сьогодні проведе свій перший спаринг на зборах у Туреччині проти віденського Рапіда. До кінця січня підопічні Мірчі Луческу зіграють також зі словенським Марібором (28 січня) та австрійською Аустрією Лустенау (31 січня).

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За інформацією Telegram-каналу Динамо Киев Inside, "біло-сині" визначились з суперниками на лютневу частину збору. Спаринг-партнерами киян стануть: болгарський Лудогорець, північномакедонська Шкендія, узбецький Пахтакор, латвійські Рига та Лієпая.

Цікаво, що Пахтакор нині тренує екс-коуч Динамо Максим Шацьких, за Лудогорець виступає колишній захисник збірної України Ігор Пластун, за Ригу бігає екс-хавбек СК Дніпро-1 Юрій Вакулко, а кольори Лієпаї захищають вихованець Зорі Артем Білий та Юрій Мате з Шахтаря.

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