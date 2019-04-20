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Динамо U-17 переграло Фіорентину на міжнародному турнірі

08:00 122 Читать на русском
Динамо U-17 переграло Фіорентину на міжнародному турнірі
Динамо U-17

Юнацька команда Динамо бере участь у міжнародному турнірі Марі Маджоні.

Турнір Марі Маджоні

Динамо U-17 – Форентина U-17 – 2:0

Голи: автогол, 10, Рязанцев, 33

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Динамо розпочало матч наступним складом: 57. Слуцький, 17. Бражко, 11. Глушач, 4. Гук, 9. Ісадченко, 14. Козленко, 23. Кулаковський, 6. Кузик, 3. Кирилюк, 8. Рязанцев, 20. Велетень

У першому поєдинку міжнародного турніру, який проходить в Італії, юнаки української команди зустрічались з однолітками з Фіорентиною. Перемогу Динамо приніс автогол італійців та гол Рязанцева.

Одинадцять перлин київського Динамо

Теги
Динамо Динамо Збірна України U-21 Динамо U-17
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