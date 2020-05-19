toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
НІМЕЧЧИНА АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС

Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛ

11:00 3006 Читать на русском
Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛ
Фото ФК Рух

Львівський Рух змінить домашній стадіон, якщо зуміє підвищитись у класі.

"Рух у разі виходу в українську Прем'єр-лігу (а хтось сумнівається?) основним стадіоном для проведення домашніх ігор заявить Арену Львів.

"Нехай працюють правоохоронні органи": народний депутат – про будівництво академії Руха

Затишний Скіф не вдасться швидко підтягнути до атестаційних вимог елітної ліги українського футболу", – йдеться у повідомленні видання Спортивка.

Нагадаємо, після 19-ти турів другого за класом українського дивізіону Рух очолює турнірну таблицю. За інформацією ЗМІ, розіграш нинішнього сезону Першої ліги не буде відновлюватись.

"Намагаюсь зрозуміти філософію Лобановського": чим у Динамо займається Гільєрмо Самсо і хто він такий?

blog_ava
"Рефері не здав 45 тисяч, його посадили на 10 років. Так і помер у в'язниці": як українець тренував команду мафіозі
12:00
1811
Теги
Головне Рух Рух Арена Львів Перша ліга
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
3
год
:
27
хв
Падерборн
16:30
Хоффенхайм
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук