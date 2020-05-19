Рух визначився з місцем проведення матчів у разі виходу в УПЛ

Львівський Рух змінить домашній стадіон, якщо зуміє підвищитись у класі.

"Рух у разі виходу в українську Прем'єр-лігу (а хтось сумнівається?) основним стадіоном для проведення домашніх ігор заявить Арену Львів.

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Затишний Скіф не вдасться швидко підтягнути до атестаційних вимог елітної ліги українського футболу", – йдеться у повідомленні видання Спортивка.

Нагадаємо, після 19-ти турів другого за класом українського дивізіону Рух очолює турнірну таблицю. За інформацією ЗМІ, розіграш нинішнього сезону Першої ліги не буде відновлюватись.

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