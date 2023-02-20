Жодного дня без спарингів. Після скандального матчу Динамо проти команди Монтелли та Беланда настав час простішого суперника. Віце-чемпіон Латвії в лютому 2023 року видав серію з 5 перемог і нічиєї, зокрема обіграли луганську Зорю (4:2). Однак сьогодні вранці команда Стипіча поступилася вірменському Шираку. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Рига на "Футбол 24" в цій новині, традиційно стартує о 16:00. У складі суперника виділяються серед інших українець Вакулко і перуанець Дуланто, який з Шерифом Вернидуба не так давно обігрував Шахтар в ЛЧ. А ось бразилець Рангел взагалі забивав динамівцям в УПЛ, граючи ще за Ворсклу.

Динамо розписало нічию з Адана Демірспором – екс-динамівець проти Києва, трансляція тривала лише тайм

Порівняно з вчорашнім спарингом Луческу залишив у стартовому складі лише голкіпера Нещерета, а також вінгерів Назара Волошина та Кахіма Перріса.