Представник прес-служби Динамо Андрій Шахов-молодший розповів про незрозумілі перипетії навколо трансляції гри з Адана Демірспором.

"На жаль, після першого тайму було перервано пряму трансляцію матчу Динамо Київ – Адана Демірспор через ультиматум турецької команди, яка обіцяла не вийти на поле, якщо всі камери та журналісти не підуть зі стадіону.

Динамо відмовилося від потужного форварда – спочатку відлякала захмарна ціна, потім різкий регрес гравця

Ця команда тричі змінювала своє рішення перед поєдинком, чи можна анонсувати цей матч та показувати його в прямому ефірі", – зазначив Шахов-молодший в Instagram Динамо.

Зауважимо, що трансляція гри тривала один тайм – після перерви глядачі не змогли побачити поєдинок, який завершився 0:0.

Динамо розписало нічию з Адана Демірспором – екс-динамівець проти Києва, трансляція тривала лише тайм