Динамо проти Росії, Девіч проти Хорватії, усі – проти Греції: кому симпатизували зірки українського футболу на Євро-2008

12 років тому збірна Іспанії розпочала всесвітню експансію, Греція програла чемпіонський титул достроково, а Франція зганьбилася, набравши лише 1 очко. "Футбол 24" пропонує ексклюзивні спогади.

7 червня матчем Швейцарія – Чехія на стадіоні Сент-Якоб у Базелі стартувало Євро-2008. Перший гол турніру (і єдиний у цій зустрічі) на 71-ій хвилині забив чех Вацлав Сверкош. Вдруге в історії чемпіонату Європи господарями фінальної пульки були одразу дві країни – окрім Швейцарії поєдинки відбувалися на чотирьох австрійських аренах.

Англії бракує, Росія – випадковий пасажир

За два дні до старту я набрав номер Володимира Мунтяна, який тоді балансував між тренерськими штабами Динамо і молодіжної збірної України. "Хто із 16-ти головних тренерів, які змагатимуться на Євро, вам імпонує?" – поцікавився у легендарного "Муні". "Жоден із тих наставників мені не до вподоби, – здивував своєю відповіддю Володимир Федорович. – Я завжди захоплюватимуся Ліппі, Фергюсоном, Дель Боске… Хіддінк? Неймовірний везунчик долі. Пригадаймо ЧС-2002. Тоді арбітри ледь не за вуха протягнули очолювану голландцем збірну Кореї у четвірку найкращих. Хто герой? Хіддінк! Із Росією йому вдалося останньої миті застрибнути в потяг під назвою "Євро-2008", та й то лише завдяки подвигу хорватів і провалу англійців. От таке б везіння кожному тренерові!"

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Серед фаворитів першості Мунтян назвав Італію та Францію. А потім додав, наче дивлячись у воду: "Прориву можна чекати від німців та іспанців. Шкода, що не пробилася на Євро моя улюблена збірна Англії. Їх тут явно не вистачатиме".

Підтримав його й інший легендарний динамівець – Володимир Безсонов. "Якби була можливість замінити на Євро-2008 дві команди збірними Бразилії та Аргентини, кого б ви вибрали?" – змушую усміхнутися суворого Васильовича. "Гадаю, відлучив би від першості збірні Австрії та Швейцарії! От тоді було б цікаво, – стверджує Безсонов. – Та й Росія абсолютно випадково опинилася на цьому святі футболу. Краще б замість них в Альпи подалася збірна Англії. Хіба не казково звучить матч "Англія – Іспанія"? Такий поєдинок став би окрасою турніру".

Крах Еллади, Скуадру Адзурру лихоманить

Центральним матчем першого туру беззаперечно вважалася зустріч Нідерландів та Італії. Але для капітана Скуадри Адзурри Фабіо Каннаваро чемпіонат закінчився, навіть не розпочавшись. Італієць зазнав важкого ушкодження щиколотки на першому ж відкритому тренуванні в Австрії, за яким спостерігало понад 7 тисяч глядачів. В одному з ігрових епізодів Каннаваро зіткнувся з К’єлліні – володаря "Золотого м’яча-2006" винесли на ношах. Дізнавшись невтішний вирок медиків, Фабіо відреагував мужньо: "Мені невдовзі 35, це для мене останній чемпіонат Європи. Я залишаюся зі своєю командою тут і триматиму за неї кулаки в кожному матчі". Наставник італійців Роберто Донадоні в авральному порядку викликав у збірну Алессандро Гамберіні із Фіорентини.

"Яка ж Італія без Каннаваро?!" – запитав я у Богдана Шершуна, захисника Дніпра. "Захист збірної Італії завжди славився своєю надійністю, тож, при всій повазі до Фабіо, мушу визнати, що без нього команда не виглядатиме гірше, – запевнив Шершун. – У якому б стані не була Італія, вона завжди серед основних претендентів на перемогу. Від щирого серця вболіватиму за італійців, тому сподіваюся побачити їх у фіналі".

Як же Богдан помилявся! Без Каннаваро апеннінці сконфузилися по повній програмі, пропустивши від ван Ністелроя, Снейдера і ван Бронкхорста – 0:3. А наступного дня в бій вступала група D, де чинним чемпіонам континенту – грекам – належало розпочати захист титулу матчем проти Швеції.

"Збірна Греції вже вичерпала свій ресурс команди-несподіванки, – попередив мене Олег Ящук, який тоді виступав за грецький клуб Ерготеліс і чудово знав тамтешню футбольну кухню. – Нині вони чемпіони, але незабаром цей титул матиме нового володаря. Я просто не бачу, завдяки яким компонентам команда Рехагеля зможе всіх перемогти. Та й сам тренер визнає, що до фаворитів турніру його підопічні не належать".

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Максимальний результат для еллінів – вихід з групи у чвертьфінал, спрогнозував Ящук. А ще назвав своїх знайомих у таборі Греції: "Проти багатьох довелося зіграти у чемпіонаті. Та можу виділити хіба що Нікополідіса, якому так і не вдалося забити жодного гола. Знайомий також із Делласом і Ліберопулосом. Стежитиму за їхньою грою з величезним інтересом".

А виявилося, що стежити особливо немає за чим – король голий! Трибуни регулярно освистували перепасовування греків у центрі поля. Однак тактика, яка принесла команді Рехагеля чемпіонство чотири роки тому, цього разу, на радість публіки, не спрацювала: шведи завдяки голам Ібрагімовіча і Ханссона здобули суху перемогу 2:0.

"Як футболіст, я розумію, що так званий антифутбол теж має право на існування, але тоді, коли він дає результат, – усміхається Юрій Беньо, захисник київського Арсенала. – Греки мене абсолютно не здивували, бо чекав від них саме такої гри. Думаєте, критикували б цю команду, якби вона не дозволила шведам забити, а на додачу (після однієї з небагатьох вилазок) забила переможний гол? Ні!"

Зрештою, про фіаско Еллади дуже швидко забулося, тому що події розвивалися блискавично – і не лише на футбольних полях! Після епічного погрому у групі С пристрасті спалахнули не лише в таборі збірної Італії, але й, що прикметно, у розташуванні Нідерландів. Кассано накинувся із кулаками на К’єлліні, а Снейдер з’ясував стосунки із ван Персі. Обидва інциденти швидко просочилися у ЗМІ.

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"Дається взнаки стартове хвилювання, – зі знанням справи каже мені Олег Венглинський, нападник одеського Чорноморця. – Мало того, що нерви на межі, ще й утома після насиченого сезону негативним чином впливає на психіку гравців. От дехто й не витримує навантаження. Зрештою, напругу нагнітає ще й підвищений інтерес до збірних Голландії та Італії, яких жереб звів в одній групі з французами й румунами.

Я вважаю, що таке вихлюпування негативних емоцій навіть піде на користь Кассано і Снейдеру, які зіграли "першу скрипку" в конфліктах. Важливо, щоб опісля вони потисли руки своїм опонентам. Як би там не було, а Донадоні та ван Бастен не дозволять чварам звести нанівець бойовий дух своїх збірних".

А як же Роналду?!

Після першого туру настав час ділитися першими враженнями, оцінювати якість та зміст. "Хто справжній господар центру поля на цьогорічному Євро?" – поцікавився я у Дениса Голайда, хавбека Таврії. "За цим показником немає рівних збірним Іспанії та Нідерландів, – констатує Голайдо. – І річ навіть не в тому, що обидві команди здолали своїх суперників із розгромними рахунками. Хоча я ще й досі під враженнями від того погрому, який вчинили піренейці нашим північним сусідам (4:1 – Футбол 24). Мушу визнати: півзахисники команди Луїса Арагонеса взаємодіють між собою, як годинниковий механізм!"

Персонально Голайдо виділив Веслі Снейдера, Андреса Іньєсту та, незважаючи на поразку, Андреа Пірло. "А як же Роналду? – дивуюся. – Про нього ви не згадали жодним словом". Денис усміхається: "Роналду – це геній, який поза всякою конкуренцією, адже роль вільного художника вимагає величезної майстерності. Не все, звісно, у нього виходило в дебюті турніру (Португалія дотисла Туреччину у другому таймі – 2:0 – Футбол 24), далася взнаки втома після сезону в Прем’єр-лізі і Лізі чемпіонів. Проте вважаю, що Кріштіану додаватиме на Євро з кожним матчем".

"Французи розвалювалися на очах"

Як це зазвичай буває, великі форуми повільно запрягають, але швидко їдуть. Груповий турнір розділив 16 команд на дві рівні групи: вісім збірних – Португалія, Туреччина, Хорватія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Іспанія, Росія – вийшли у плей-офф, ще вісім – Чехія, Швейцарія, Австрія, Польща, Румунія, Франція, Швеція, Греція – змушені були пакувати валізи.

"Крім голландців, непогані шанси на тріумф мають збірні Іспанії та Португалії, – каже мені Марко Девіч, нападник Металіста. – Солідний футбол демонструють і хорвати. Та до хлопців Славена Біліча в мене серце не лежить, навіть попри те, що у хорватського і сербського народів дуже багато спільного".

"Хто буде найкращим бомбардиром першості?" – запитав форварда про форвардів. "Зараз попереду Давід Вілья, і я дуже сумніваюся, що хтось зможе його обігнати. Це – талановитий голеадор, який може чекати свого шансу увесь матч, що, власне, і сталося у поєдинку зі шведами. Тим паче, середня лінія в іспанців дуже сильна, тож браку вивірених передач Вілья не відчуватиме", – передбачив Девіч і, забігаючи наперед, варто зауважити, що влучив у "яблучко". Вілья дійсно став найкращим снайпером Євро-2008 із 4-ма голами.

Найгучнішою сенсацією зі знаком "мінус" був, звісно, виліт збірної Франції – одна нічия і дві поразки, остання сходинка у "групі смерті". Крах "Ле Бльо" відсунув на другий план навіть дострокову здачу титулу збірною Греції.

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"Я просто шокований виступом збірної Франції! – не приховує емоцій Сергій Скаченко, екс-форвард збірної України і французького Метца. – Уже в першому ж матчі проти румунів (0:0) було помітно, що гра команди абсолютно не організована. У діях футболістів не було злагодженості. З кожним наступним поєдинком ставало все гірше – гра французів просто розвалювалася на очах.

І проблема тут не в підборі виконавців, адже далеко не в кожній національній команді є така когорта висококласних футболістів, як у французів. Головним антигероєм збірної Франції є її наставник – Раймон Доменек. Саме він відповідальний за всі невдачі віце-чемпіонів світу".

До речі, одразу після поразки від Італії (0:2) Доменек освідчився своїй коханій. Про рішення попрощатися із холостяцьким життям тренер оголосив на прес-конференції після гри. Щоправда, 56-річний Раймон наголосив на тому, що він мав намір одружитися незалежно від результатів його команди на Євро-2008. Але, як бачимо, гравці збірної Франції пришвидшили весілля свого тренера.

"Те, що чинять поляки, – злочин"

19-22 червня відбулися чвертьфінали. На тлі голеади від Португалії та Німеччини (2:3) і божевільних овертаймів із голами і серією пенальті у матчах Хорватія – Туреччина (0:0, 1:1, пен. 1:3) та Нідерланди – Росія (1:1 – основний час, 1:3 у підсумку), дуель Іспанії з Італією видалася вкрай прісною. Обережний, вкрай невидовищний футбол, нулі і перемога піренейців у "лотереї".

"Німці раз по раз демонструють усім аксіому: порядок б’є клас, – ділиться зі мною враженнями Степан Юрчишин, легендарний форвард Карпат, який у 2008-му очолював ФК Львів. – Гляньте, що вони вчинили з португальськими віртуозами, шанси котрих на вихід до півфіналу букмекери оцінювали як вищі! Завдяки високій ігровій дисципліні та фізичній витривалості Бундестім частенько виходить переможцем навіть із дуже скрутних ситуацій. Саме тому я силовий футбол ставлю вище від технічного".

Хорошу тему для дискусій підкинула і статистика. На Євро-2008 виступила найбільша кількість натуралізованих гравців за всю історію турніру – "турецькі", "польські" та "португальські" бразильці Ауреліо, Герейро та Деку, "швейцарський" турок Хакан Якін і багато інших.

Ліворуч – справжній поляк Герейро

"Моє ставлення до натуралізації негативне, – заявив Микола Медін, екс-голкіпер Дніпра. – Нема нічого хорошого в тому, що свої хлопці гріють лаву запасних, а іноземці в той час захищають честь прапора. Одразу ж постає запитання: чи битимуться вони до останнього подиху за престиж нерідної для себе країни?

Те, що чинять поляки, – злочин. Пригадую, ще зовсім нещодавно за наших західних сусідів виступав нігерієць Олісадебе, тепер погоду в лінії атаки робить бразилець Герейро. Цілком очевидно, що гравці з них дуже хороші, але за таких умов збірна перетворюється на банальний клуб, де "заміксовано" футболістів із різних країн".

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Медіну заперечив Сергій Ковалець, який тоді входив до тренерського штабу Маркевича у Металісті: "Не розумію, що в цьому поганого. Звісно, засилля натуралізованих футболістів команді на користь не піде, але одному-двом хорошим гравцям, гадаю, можна дати "зелене світло" у збірну. Таких футболістів не треба критикувати і відштовхувати. Додатковий плюс, якщо натуралізований гравець упродовж тривалого часу проживає у країні, за яку хоче виступати. Яскравий приклад ми бачимо в особах Подольскі і Клозе".

Проблем із зірками не буде ніколи

У першому півфінальному матчі Міро Клозе відзначився надважливим м’ячем, допомігши Німеччині перестріляти турків – 3:2. В іншому матчі Іспанія не мала жодних проблем із Росією – 3:0. Вирішальним моментом, який схилив шальки терезів на користь команди Арагонеса і у фіналі, стала наднадійна гра в обороні. Фурія Роха пройшла плей-офф без жодного пропущеного м’яча, не пропустила і від німців, а Фернандо Торрес скористався своїм шансом на 33-ій хвилині – 1:0. Вдруге після далекого 1964-го збірна Іспанії здійняла над головою Кубок Європи. Тоді ми ще не знали, що промине чотири роки і ці хлопці захистять титул у київському фіналі Євро-2012, а у 2010-му узагалі зійдуть на світовий трон…

"Баталії, які ми мали змогу спостерігати на полях Австрії і Швейцарії, дуже видовищні, – підсумував Сергій Серебренніков, півзахисник Серкль Брюгге. – Майже всі команди показали яскравий, націлений на атаку футбол. Та й сенсацій не бракувало, що не може не подобатися справжнім футбольним гурманам. Скажіть, хіба міг хтось припустити, що збірні Росії й Туреччини зможуть дійти до півфіналу, а збірна Франції опиниться на останній сходинці у своїй групі? Розіграш європейської першості прогресує на очах. Минув уже той час, коли за головний трофей боролися лише гранди".

"На цьогорічному Євро вже не було цілої плеяди легендарних футболістів рівня Зідана", – намагаюся намацати недоліки. Серебренніков заперечує: "Та ні, зірок не бракує! І з цим, гадаю, проблем не буде ніколи. Чим вам не зірка Давід Вілья чи Міхаель Баллак? Звісно, бракує таких харизматичних постатей, як Зідан, Кан чи Рауль Гонсалес, які на власних плечах тягнули свої збірні вперед. Тепер побільшало колективного футболу. Ті ж хорвати, турки чи росіяни здобували перемоги лише завдяки злагодженим командним діям, а не індивідуальній грі лідерів".

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