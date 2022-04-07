Перший тайм склався для молодих киян просто жахливо. Вже на 2-й хвилині Кабраль "прошив" Нещерета ударом в ближній кут. В середині тайму Спортінг подвоїв перевагу за схожим сценарієм. Кабраль отримав м'яч, просунувся у карний майданчик і знову приголомшив Нещерета низовим ударом.

Динамо поступилося Спортінгу та вилетіло з Юнацької ЛЧ – українці U-19 майже створили подвиг на характері

Динамо не опустило руки, давши бій у другому таймі. Бражко запалив надію, чітко реалізувавши пенальті за фол проти Волошина. Після цього почався хаотичний футбол з гострими моментами біля обидвох воріт, однак рахунок залишився незмінним – 1:2. Динамо U-19 було останнім представником України в поточному сезоні єврокубків, тому можемо лише подякувати підопічним Ігоря Костюка за емоції і гідний результат.