Динамо підписало легіонера з Азербайджану, – ЗМІ
15:03 - Читать на русском
Київський клуб не забуває і про свої молодіжні команди.
Азербайджанський футболіст Ільхам Гамбаров вдало пройшов перегляд в Динамо, повідомляє Аzerisport.com.
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15-річний гравець виступатиме за юнацьку команду київського клубу (U-17), яка через російське вторгнення базується у німецькому місті Кельн.
До слова, Ільхам – син Ельнура Гамбарова, колишнього гравця збірної Азербайджану з футзалу, а нині – головного тренера юнацьких і національних збірних Канади.
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