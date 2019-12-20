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Динамо отримало від УЄФА пристойну суму за сезон Ліги Європи 2018/19, Шахтар – менше 1 млн євро

13:14 942 Читать на русском
Динамо отримало від УЄФА пристойну суму за сезон Ліги Європи 2018/19, Шахтар – менше 1 млн євро
Гравці Динамо / ФК Динамо Київ

УЄФА опублікував суми, які отримали учасники Ліги Європи сезону 2018/19.

Київське Динамо заробило 11,3 млн євро за підсумками Ліги Європи 2018/19, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Шахтар отримав неймовірну суму від УЄФА за сезон Ліги чемпіонів 2018/19, Динамо – майже у 9 разів менше

Зазначимо, що Шахтар своїм виступом у Лізі Європи заробив лише 555 тисяч євро. Основний дохід "гірники" отримали за участь у Лізі чемпіонів – 46,6 млн євро. Додамо, що у поточному сезоні "гірники" вже заробили 44,2 млн євро.

Найбільше заробив переможець Ліги Європи Челсі – 46,3 млн євро, фіналіст Арсенал – 39 млн євро.

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Динамо Динамо Шахтар Шахтар Ліга Європи УЄФА
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