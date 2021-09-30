У другому турі групового турніру ЛЧ Баварія Юліана Нагельсманна розтрощила київське Динамо Мірчі Луческу. Різниця у класі команд настільки велика, що навряд чи українські чемпіони мали шанси на очки у цьому протистоянні, але поразка могла бути не такою великою. Спробуємо розібратися з тактичними помилками киян, які призвели до розгрому.

Перша проблема виникла ще перед матчем. Це, звісно, травма Буяльського. Віталія разом із Шапаренком можна сміливо назвати незамінними гравцями команди. Саме Микола і вийшов на позиції центрального атакувального півзахисника, а на його найоптимальнішій позиції у парі з Сидорчуком зіграв Андрієвський.

Обидві команди діяли за своїми базовими схемами – 4-2-3-1. Хоча Нагельсманн поступово і обережно підводить мюнхенців до структури 3-4-2-1. За схемою із трійкою центрбеків Баварія зіграла у цьому сезоні двічі, у протистоянні з не найважчими суперниками – Кельном та Гройтером. Схоже, до Динамо Юліан поставився з повагою, хоча, судячи з гри, німецький спеціаліст міг сміливо експериментувати.

Баварія – Динамо – 5:0 (2:0)

Голи: Лєвандовскі, 12, з пен., 27, Гнабрі, 68, Сане, 74, Шупо-Мотінг, 87

Баварія: Нойєр, Зюле, Упамекано, Ернандес, Девіс (Павар, 70), Кімміх, Горецка (Забітцер, 80), Гнабрі (Мусіала, 70), Мюллер, Сане (Сарр, 80), Лєвандовскі (Шупо-Мотінг, 79)

Динамо: Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 46), Андрієвський, Циганков (Караваєв, 70), Де Пена, Гармаш (Супряга, 70)

Попередження: Ернандес, 90+1 – Тимчик, 37

На мапі усереднених позицій чудово відображаються структура Баварії у позиційному наступі та розбалансованість Динамо. Кияни активно намагалися виходити у швидкі атаки. Спроб насправді було досить багато, особливо у другому таймі. Але жодна атака Динамо так і не була реалізована. Натомість господарі поля чудово використовували розриви та вільний простір між лініями суперника у перехідній фазі гри.

xG – 2,84:0,36

Удари (у площину) – 22(8):6(2)

Удари з меж штрафного – 14:4

Удари після стандартів – 3:1

Володіння – 63,5%:36,5%

Точність передач – 90%:79%

Довгі передачі – 44:53

Кроси – 20:11

Короткі передачі – 696:378

Передачі у першу третину – 107:150

Передачі у другу третину – 314:168

Передачі у фінальну третину – 319:113

Ключові передачі – 19:5

Передач поспіль – 7:4

Повернення володіння – 43:46

Дриблінг (успішний) – 28:5 (23:3)

Дистанція (км) – 119,8:122,2

Фоли – 11:6

Статистичні показники цілком відповідають результату матчу. Баварія мала величезну ігрову перевагу. Найбільш красномовним є показник очікуваних голів. Теплова мапа також демонструє досить високі зони активності баварців.

Майже половина від усіх активних дій у матчі відбувалися на третині поля Динамо. У першій зоні Баварії команди награли лише на 19%, хоча це зовсім не привід покритикувати команду Луческу. Наприклад, у матчі Барселона – Баварія на третині чемпіонів Німеччини відбулося також лише 20% дій.

Щодо горизонтальних зон, то потрібно відзначити унікальну збалансованість мюнхенців. Дуже рідко хтось має такі ж показники активності у центральній зоні, як і на флангах. Динамо більше намагалося виходити в атаки через фланги, особливо через лівий.

На скріншоті вище – структура киян у фазі гри без м'яча. Динамо традиційно перебудовувалося на 4-4-2 та відходило у середній блок. Звісно, без інтенсивного тиску на суперника, кияни постійно були вимушені відходити у низький блок. Епізодично гості вмикали пресинг, але у проактивних методах оборони їм, звісно, далеко до Баварії.

Саме контрпресинг на фоні значно вищого рівня індивідуальної майстерності виявився найважливішим аспектом, який і зумовив великий розрив у рахунку. Динамо відносно непогано трималося у позиційній обороні – і до, і після суперечливого пенальті. Але намагання виходити у швидкі атаки відносно великими силами тільки спростило роботу господарям. Баварія – одна з найсильніших команд світу у переході від оборони до атаки. Своїми втратами у другій третині поля Динамо надавало супернику час та простір. Саме через втрати під тиском гості пропустили другий і третій голи. Справу було зроблено.

Гол Гнабрі – це взагалі показовий момент. Не можна у протистоянні з Баварією доводити до того, що ми маємо на скріншоті вище. Залишки бідної оборони судомно намагалися виправити ситуацію, але це вже було складно зробити.

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Існує думка, що ефективніше було б випустити у старті Супрягу замість Гармаша, але Луческу досить зрозуміло пояснив, чому він обрав саме Дениса. Супряга вийшов на заміну і був просто нульовим. Гармаш хоча б намагався чіплятися за м'ячі та думати на футбольному полі.

На схемі вище – структура гри Баварії у позиційній атаці. Асиметрична схема дещо нагадує добре знайомі методи Шахтаря. Хоча схожість лише схематична, модель гри суттєво відрізняється. Баварія не перетримує м'яч всередині умовної трапеції. Система гри команди Нагельсманна менш залежна від пресингу суперника. Баварія активно грала через фланги, де вінгери часто йшли у дриблінг та подавали у штрафний, але головним інструментом для створення небезпечних моментів є контрпресинг, чи, як кажуть у Німеччині – гегенпресинг.

Насправді, такі матчі нікому не потрібні. Це великий мінус Ліги чемпіонів. І саме подібні знущання призводять до спроб створення Суперліги. Так, можна згадати казку Шерифа, але триматися за систему, яка дарує кілька красивих, але локальних сенсацій на рік, ніхто не буде. Прогресом рухає конкуренція, яка породжує видовище.

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За великим рахунком, Динамо не заслуговує на критику. Команда не винна, що їй довелося протистояти суперникові з іншої вагової категорії. Баварія – це зовсім інша інтенсивність, інші технічні, стратегічні та ментальні швидкості, яку б тактику ви не обрали. Ще до матчу було зрозуміло, що у Динамо нема шансів проти цієї машини. І не слухайте людей, які порівнюють цю гру з протистоянням клубів у минулому – 1975 або 1999 роках. Зараз зовсім інші часи і інші реалії. Різниця між топ-клубами Західної і Східної Європи колосальна. Ми можемо конкурувати лише з командою, яка тимчасово перебуває у кризовому стані чи переживає перебудову. Можливості клубів дуже різні.

Чемпіони України могли уникнути розгрому, якщо б тримали компактність низького блоку при рахунку 2:0, але команда бачила, що суперник відверто розкривається. Динамо намагалося шукати щастя у конструктивній фазі гри. Не вийшло, навпаки – лише надали зайвий простір Баварії.

Цей матч нічого не дасть киянам, його потрібно якомога швидше забути. Динамівцям зараз треба зосередитись виключно на головному матчі першого кола УПЛ із Шахтарем. До єврокубкових баталій команда повернеться вже після жовтневої міжнародної паузи. І там у Динамо, не дивлячись на результат у Мюнхені, залишається велика турнірна мотивація. На мій погляд, Києву цілком до снаги конкурувати з нинішньою Барселоною. Успіх у спареному протистоянні з каталонцями може значно покращити не тільки турнірне становище, але й рівень самооцінки.

Група автора у Facebook "Тактика футболу з Сергієм Костенюком"

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