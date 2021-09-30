Динамо розгромно програло Баварії в Лізі чемпіонів. Реакція німецьких ЗМІ на гру в одні ворота – в нашому матеріалі.

Süddeutsche Zeitung: Баварія показала щось особливе

"Єдине питання в матчі з Динамо було в тому, скільки Баварія заб'є. "Стиснути так, щоб вони не могли дихати", – таке завдання дав Нагельсманн своїй команді. І вона його виконала. Господарі з перших хвилин домінували та впевнено душили слабких чемпіонів України. Різниця в класі була разючою, навіть попри те, що мюнхенці мали брак у передачах і помилки в обороні.

Коли Лєвандовскі робив дубль, а Гнабрі забивав третій – Нагельсманн продовжував роздавати вказівки. Після четвертого гола від Сане – просто дивився відеоповтор. А коли Чупо-Мотінг оформив п'ятий, він рутинно стиснув кулак. Виглядає так, ніби подібний успіх вже став для нього буденністю. Можна сказати, що це всього лиш Динамо, але хіба ви не зауважили, як Нагельсманн ретельно описував козирі Києва перед матчем?

В підсумку все для Баварії вийшло занадто легко. Українці просто стояли юрбою перед своїми воротами. Але Баварія показала щось особливе. Сане, якого не так давно освистували, тепер почув скандування свого імені. Все ж Нойєру довелося двічі рятувати команду, щоб не дозволити гостям повернутися в гру, але ефектні сейви голкіпера – невіддільна частина команди світового рівня", – пише популярна газета.

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Баварія закріпила лідерство в групі, обігравши на релаксі безнадійне Динамо. Спокійна та впевнена перемога. Небайдужі, жадібні та цілеспрямовані господарі домінували над чемпіоном України у всьому, зокрема у бажанні.

"За короткий час ви вже можете бачити почерк Юліана, – сказав після гри Кан. – За останні два сезони Баварія забагато пропустила, а сьогодні, як і проти Барселони, ми зіграли на нуль. Це дуже важливо. Це основа успішного футболу".

З іншого боку, ця звитяга була обов'язковою для Баварії. Мюнхенці не мали жодних проблем з Динамо та відправили найсильнішу українську команду додому з повною торбою", – констатує AZ.

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Kicker: Динамо – не рівня Баварії. Лєвандовскі торує розгром

"Баварія продовжила переможну ходу до 9 матчів, обігравши Динамо. У підсумку навіть запасні встигли себе показати. Джокери довершили односторонній матч. Це була прекрасна гра у виконанні Баварії. Якщо в першому таймі проскакували епізоди неуважності, то по перерві мюнхенці діяли різкіше та впевненіше. І заслужили перемогти зі ще більшим рахунком.

Команда Нагельсманна відразу захопила ініціативу та нарощувала тиск, однак у першому таймі проявлялися нерви. Безпосередньо перед перервою Баварія дала українцям чудовий шанс і заодно можливість Нойєру продемонструвати клас, потягнувши удар Де Пени. По перерві мюнхенці виглядали переконливіше, наростили перевагу та досягли успіху", – резюмує головне спортивне видання Німеччини.

Журналісти Kicker поскупилися на хороші оцінки для своїх футболістів. Нікому не поставили найвищий бал – одиницю. Двійки лише в Сане та Лєвандовскі. У складі Динамо кращими балами виділили Сидорчука та Миколенка – не 5, а 4.5.

А от редакція Bild більше надихнулася перемогою. Шість гравців Баварії отримали максимальну оцінку – 1. Як і Юліан Нагельсманн. Мірчі Луческу поставили лише 4 бали. Миколенка, Де Пену та Андрієвського видання чомусь виділило з-поміж всіх киян четвірками.

Sport1: Демонстрація сили, Баварія не має конкурентів

"Черговий розкішний перфоманс і оплески трибун. Баварія залишається на хвилі успіху та перетворюється в непереможну машину. Жадібність Баварії вражає не менше за клас команди та роботу Нагельсманна. Команда прагне безперестанку вдосконалюватися. Горецка після матчу сказав, що їх не цікавлять результати, вони просто хочуть робити крок за кроком. Концентрація на неймовірному рівні.

Баварія виглядала супермотивованою та отримувала задоволення від гри. Рахунок міг бути навіть більшим. Мюнхенці залишалися голодними до голів, а Київ рідко відповідав контратаками. Юліан Нагельсманн ретельно розібрав суперника та знав, що потрібно робити. Баварія з перших хвилин постала швидкою та варіативною. Це була демонстрація сили, яку зрідка переривали атаки українців. Динамо мусило б змиритися і з більшим розгромом", – вважають репортери телеканалу.

MiaSanRot: Абсолютна перемога

"Баварія не мала жодних проблем проти Динамо та його кволих спроб пресингу. Виділявся лівий фланг, де суперники не могли зупинити Сане та Девіса. Вони на двох здійснили 13 обіграшів і показали виняткову тактичну гнучкість.

З кожним тижнем почерк Нагельсманна стає дедалі помітнішим. Команда прекрасно підкована в плані тактики, застосовує інтенсивний контрпресинг і показує повний контроль в обороні. Баварія абсолютно не нервувала, а терпляче домінувала, чекаючи помилок гостей. Дивовижно", – захоплюється профільний портал.

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