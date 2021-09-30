"Результат відображає те, що відбувалося на полі. Я і до гри говорив, що Баварія – претендент номер один на перемогу в Лізі чемпіонів. Знав, що нам не можна атакувально грати з таким суперником, який вміло використовує вільні зони за спиною опонента завдяки індивідуальним діям і вертикальним передачам. Це було видно в другому таймі, коли ми пішли відіграватись. У трьох або навіть у чотирьох випадках з п'яти ми пропустили через свої ж помилки, коли відпускали м'яч при виході з оборони.

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До першого гола ми добре грали, стримували натиск суперника. Моментів практично не було. Але м'яч із пенальті одразу змінив ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що на Сидорчуку фолили. Його штовхнули. Потім ми легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м'яча. Суперник запресингував і одним пасом вивів Лєвандовскі на ворота.

Пробували виходити в атаку після пропущених м'ячів, у нас було кілька хороших моментів, але ми часто втрачали м'яч під час останнього пасу. Ми неправильно думали, тому не змогли забити. Виходячи вперед, залишали позаду вільні зони, якими суперник скористався в другому таймі. Гол Сане з гострого кута показав високий рівень цього гравця і не тільки його.

Баварія для нас – дуже сильний суперник. Але я не думаю, що в інших матчах вони будуть так ризикувати. Сьогодні мюнхенці залишали своїх захисників один на один із нашими нападниками. Але ми не змогли скористатися цими моментами", – цитує Луческу Динамоманія.

До слова, Баварія після двох турів ЛЧ впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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