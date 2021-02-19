"Судячи з того, як гравці Брюгге раділи після фінального свистка, для них забитий гол – це велике досягнення. Особисто у мене залишилося таке враження, що кияни могли зробити більше. Динамо могло розраховувати на перемогу. Я не думаю, що у киян не вистачає класу.

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Просто вони після довгої паузи, перша гра в єврокубках і не хотіли ризикувати, коли до кінця не знаєш своїх можливостей, а ще й погода не дає це зрозуміти. Ти не усвідомлюєш: ти не можеш це зробити або просто тобі заважає погода. Тому все було прагматично", – зазначив Худжамов у програмі Шлях до Гданська.

Нагадаємо, Динамо вдома розписало нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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