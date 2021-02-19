"Судя по тому, как игроки Брюгге радовались после финального свистка, для них забитый гол – это большое достижение. Лично у меня осталось такое впечатление, что киевляне могли сделать больше. Динамо могло рассчитывать на победу. Я не думаю, что у киевлян не хватает класса.

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Просто они после долгой паузы, первая игра в еврокубках и не хотели рисковать, когда до конца не знаешь своих возможностей, но и погода не дает это понять. Ты не осознаешь: ты не можешь это сделать или просто тебе мешает погода. Поэтому все было прагматично", – отметил Худжамов в программе Шлях до Гданська.

Напомним, Динамо дома расписало ничью с Брюгге (1:1). Ответный матч состоится 25 февраля, начало в 22:00.

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