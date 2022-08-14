Головний тренер Бенфіки Рогер Шмідт підтвердив, що атакувальні потуги португальців у матчі з "біло-синіми" можуть бути ослаблені відсутністю Давіда Нереса.

"Я досі не знаю, коли саме Нерес буде готовим на 100%. Я сподіваюся, що він повністю відновився, щоб зіграти з київським Динамо, але, гадаю, нам доведеться ще трохи зачекати з його поверненням на поле.

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У будь-якому випадку наступні декілька днів внесуть ясність у цю ситуацію", – цитує Шмідта A Bola.

До слова, Давід, який перебрався у Бенфіку з Шахтаря, у новому сезоні провів за "орлів" два офіційні матчі, в яких віддав 2 асисти. Однак в останніх двох зустрічах (у матчі-відповіді ЛЧ проти данського Мітьюлланда і поєдинку 2-го туру чемпіонату Португалії проти Каса Піа) не потрапив навіть у заявку через проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Бенфікою відбудеться у польському місті Лодзь у середу, 17 серпня. Початок зустрічі о 22:00.

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