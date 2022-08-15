Киевское Динамо сразится с лиссабонской Бенфикой за путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Каков прогноз букмекеров на первую игру команд, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Бенфика стартует в среду, 17 августа, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, которая пройдет в польской Лодзи. Киевляне пробились в решающий раунд квалификации ЛЧ, одолев Фенербахче и Штурм.

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Динамо дважды встречалось с Бенфикой в ​​прошлом розыгрыше ЛЧ. Дома подопечные Луческу расписали с португальцами сухую ничью, а гостевой матч команд завершился уверенной победой "орлов" (2:0). Один из мячей в свой актив записал форвард сборной Украины Роман Яремчук. В конце концов Бенфика вышла из группы, оставив позади Динамо и Барселону.

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Команда Рогера Шмидта начала сезон с четырех побед подряд, забивая в среднем 3 мяча за игру. В 3-м отборочном раунде ЛЧ "орлы" поиздевались над Митьюлландом. Поэтому именно лиссабонцы являются безоговорочными фаворитами противостояния с Динамо, по мнению букмекеров.

Специалисты из британской конторы William Hill оценивают выездную победу Бенфики коэффициентом 1.67. А потенциальный успех Динамо позволит увеличить выигрыш в 5 раз (5.00). На ничью ставят 3:70. Сухого поединка, похоже, ожидать не нужно: коэффициент стандартного тотала менее 1.5 составляет 3.00, аналогичный тотал больше – 1.36.

Bwin оперирует схожими цифрами. В номинально домашний триумф киевлянам верят не охотно – 4.80. В то время как победа Бенфики почти не вызывает сомнений – 1.72. Ценник ничьей – 3.75. На проход дальше по сумме двух матчей у "бело-синих" еще меньше шансов – коэффициент 6:00 против 1:10. Самый вероятный результат польского матча, по версии специалистов, минимальная победа гостей 1:0 (6.50).

Напомним, что неудачник противостояния будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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