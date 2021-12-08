Бенфіка приймає Динамо у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів на "Футбол 24".

Господарі з перших хвилин побігли на ворота Георгія Бущана і досягли успіху на 16-й хвилині. Голом за португальців відзначився форвард Роман Яремчук.

Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу ЛЧ – Яремчук проти основи Луческу в заочній битві з Барселоною

Жоау Маріу отримав пас у штрафний майданчик на лівому фланзі, дойшов з м'ячем до лінії воріт і прострілив в центр. Український легіонер вдотик переправив м'яч у сітку.

На 22-й хвилині сфера від нашого захисника відлетіла у штрафний майданчик, м'яч підхопив Жілберту і подвоїв перевагу Бенфіки.