Бенфіка – Динамо – відео голів
22:40 - Читать на русском
Бенфіка приймає Динамо у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів на "Футбол 24".
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Господарі з перших хвилин побігли на ворота Георгія Бущана і досягли успіху на 16-й хвилині. Голом за португальців відзначився форвард Роман Яремчук.
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Жоау Маріу отримав пас у штрафний майданчик на лівому фланзі, дойшов з м'ячем до лінії воріт і прострілив в центр. Український легіонер вдотик переправив м'яч у сітку.
На 22-й хвилині сфера від нашого захисника відлетіла у штрафний майданчик, м'яч підхопив Жілберту і подвоїв перевагу Бенфіки.
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