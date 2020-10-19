"Моє завдання – викладатися на тренуваннях, щоб тренер мав варіанти, кого поставити на гру. А оцінювати мою форму будуть інші люди. За останні 4 роки зіграв багато матчів, отримав певний досвід. За цей період чомусь навчився в будь-якому разі. 4 роки без Ліги чемпіонів – дуже багато для Динамо. Така команда має щороку виступати в цьому турнірі та виходити з групи.

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Я чудово пам’ятаю емоції від гри в Лізі чемпіонів, пам’ятаю емоції від забитого гола. Це зовсім інше бажання грати та перемагати. Найкращі гравці та найкращі тренери в суперниках. Думаю, що не тільки я, а й всі наші молоді футболісти в цих матчах будуть набиратися досвіду.

Я не так багато грав на такому рівні. Так, я вже 4 роки в команді, але в Лізі чемпіонів грав не так часто. Це зовсім інший турнір. Динамо повинно грати в ньому щороку. Всі чудово розуміють, хто такий Кріштіану Роналду. Його відсутність – це плюс для нас, бо це великий бомбардир і великий чемпіон. Тренерський штаб підготує тактику, а наше завдання – повністю її реалізувати. Думаю, всі викладуться на повну", – поділився Циганков на передматчевій прес-конференції.

До слова, туринці не будуть тренуватися в Києві перед матчем Ліги чемпіонів, остерігаючись коронавірусу. Поєдинок Динамо – Ювентус відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок о 19:55.

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