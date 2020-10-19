"Моя задача – выкладываться на тренировках, чтобы тренер имел варианты, кого поставить на игру. А оценивать мою форму будут другие люди. За последние 4 года сыграл много матчей, получил определенный опыт. За этот период чему-то научился в любом случае. 4 года без Лиги чемпионов – очень много для Динамо. Такая команда ежегодно должна выступать в этом турнире и выходить из группы.

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Я прекрасно помню эмоции от игры в Лиге чемпионов, помню эмоции от забитого гола. Это совсем другое желание играть и побеждать. Лучшие игроки и лучшие тренеры в соперниках. Думаю, что не только я, но и все наши молодые футболисты в этих матчах будут набираться опыта.

Я не так много играл на таком уровне. Да, я уже 4 года в команде, но в Лиге чемпионов играл не так часто. Это совсем другой турнир. Динамо должно играть в нем ежегодно. Все прекрасно понимают, кто такой Криштиану Роналду. Его отсутствие – это плюс для нас это большой бомбардир и великий чемпион. Тренерский штаб подготовит тактику, а наша задача – полностью ее реализовать. Думаю, все выложатся на полную", – поделился Цыганков на предматчевой пресс-конференции.

К слову, туринцы не будут тренироваться в Киеве перед матчем Лиги чемпионов, опасаясь коронавируса. Поединок Динамо – Ювентус состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

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