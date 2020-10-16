Як відомо, Динамо у першому турі поточного сезону Ліги чемпіонів зіграє з Ювентусом у Києві вже у вівторок, 20 жовтня. Початок о 19:55.

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Як інформує офіційний сайт "біло-синіх", тренування підопічних Андреа Пірло у Києві на НСК Олімпійський не заплановане. Причини такого рішення не повідомляються. Натомість відомо, що 19-го жовтня – за день до матчу – заплановане заняття Динамо та передматчева прес-конференція обох наставників.

До слова, кияни у групі G Ліги чемпіонів зіграють з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

Динамо – Ювентус: прогноз на матч Ліги чемпіонів