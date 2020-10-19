Головний тренер Ювентуса Андреа Пірло визначився з обоймою гравців, які вирушать на матч із Динамо у рамках першого туру ЛЧ.

У Київ із Турина прибуде 19 футболістів "Старої Синьйори", інформує офіційний Твіттер клубу.

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Зауважимо, що через виявлений коронавірус матч із "біло-синіми" пропускають Кріштіану Роналду та Вестон Маккені. Натомість Аарон Ремзі встиг відновитись від травми та потрапив у фінальний список Пірло на поєдинок.

До слова, туринці не будуть тренуватися в Києві перед матчем Ліги чемпіонів, остерігаючись коронавірусу. Поєдинок Динамо – Ювентус відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок о 19:55.

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