Валлійський хавбек у понеділок вранці взяв участь у тренуванні "Старої синьйори", повідомляє офіційний сайт клубу.

Динамо – Ювентус: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ремзі займався в основній групі виконавців і, вочевидь, може допомогти туринцям у поєдинку проти Динамо. 29-річний півзахисник травмувався минулого тижня і навіть пропустив поєдинок 4-го туру Серії А проти Кротоне (1:1). До цього Ремзі двічі виходив у старті команди Андреа Пірло в чемпіонаті, а також зіграв 90 хвилин за збірну Уельсу проти Ірландії у Лізі націй.

До слова, туринці не будуть тренуватися в Києві перед матчем Ліги чемпіонів, остерігаючись коронавірусу. Поєдинок Динамо – Ювентус відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський.

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