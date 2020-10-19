Динамо – Ювентус: Ремзі повернувся до тренувань перед матчем Ліги чемпіонів
Напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти київського Динамо півзахисник туринського Ювентуса Аарон Ремзі відновив заняття у загальній групі гравців.
Валлійський хавбек у понеділок вранці взяв участь у тренуванні "Старої синьйори", повідомляє офіційний сайт клубу.
Динамо – Ювентус: прогноз на матч Ліги чемпіонів
Ремзі займався в основній групі виконавців і, вочевидь, може допомогти туринцям у поєдинку проти Динамо. 29-річний півзахисник травмувався минулого тижня і навіть пропустив поєдинок 4-го туру Серії А проти Кротоне (1:1). До цього Ремзі двічі виходив у старті команди Андреа Пірло в чемпіонаті, а також зіграв 90 хвилин за збірну Уельсу проти Ірландії у Лізі націй.
До слова, туринці не будуть тренуватися в Києві перед матчем Ліги чемпіонів, остерігаючись коронавірусу. Поєдинок Динамо – Ювентус відбудеться у вівторок, 20 жовтня, на НСК Олімпійський.
Ібра – король без корони, обережний оптимізм Динамо і Шахтаря, стражденний Ліверпуль, парадокси Моурінью – огляд вікенду