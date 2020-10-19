Динамо – Ювентус: Рэмзи вернулся к тренировкам перед матчем Лиги чемпионов
Накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против киевского Динамо полузащитник туринского Ювентуса Аарон Рэмзи возобновил занятия в общей группе игроков.
Валлийский хавбек в понедельник утром принял участие в тренировке "Старой синьоры", сообщает официальный сайт клуба.
Динамо – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов
Рэмзи занимался в основной группе исполнителей и, очевидно, сможет помочь туринцам в поединке против Динамо. 29-летний полузащитник получил травму на прошлой неделе и даже пропустил поединок 4-го тура Серии А против Кротоне (1:1). До этого Рэмзи дважды выходил в старте команды Андреа Пирло в чемпионате, а также сыграл 90 минут за сборную Уэльса против Ирландии в Лиге наций.
К слову, туринцы не будут тренироваться в Киеве перед матчем Лиги чемпионов, опасаясь коронавируса. Поединок Динамо – Ювентус состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский.
Ібра – король без корони, обережний оптимізм Динамо і Шахтаря, стражденний Ліверпуль, парадокси Моурінью – огляд вікенду