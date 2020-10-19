Валлийский хавбек в понедельник утром принял участие в тренировке "Старой синьоры", сообщает официальный сайт клуба.

Динамо – Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

Рэмзи занимался в основной группе исполнителей и, очевидно, сможет помочь туринцам в поединке против Динамо. 29-летний полузащитник получил травму на прошлой неделе и даже пропустил поединок 4-го тура Серии А против Кротоне (1:1). До этого Рэмзи дважды выходил в старте команды Андреа Пирло в чемпионате, а также сыграл 90 минут за сборную Уэльса против Ирландии в Лиге наций.

К слову, туринцы не будут тренироваться в Киеве перед матчем Лиги чемпионов, опасаясь коронавируса. Поединок Динамо – Ювентус состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский.

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