Динамо Київ та Ювентус 20 жовтня зустрінуться в першому турі ЛЧ 2020/21. Який прогноз на матч Динамо – Ювентус та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо Київ – Ювентус на "Футбол 24" стартує 20 жовтня о 19:55. Поєдинок першого туру Ліги чемпіонів в рамках групи G пройде у Києві на НСК Олімпійський – "біло-сині" зіграють в основному раунді ЛЧ вперше з 2016 року. До слова, зустріч пройде з глядачами. УЄФА та Міністерство охорони здоров'я України дозволили заповнити НСК Олімпійський на 30%.

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Динамо Київ – Ювентус: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Фахівці з William Hill віддають перевагу саме Ювентусу. На перемогу підопічних Андреа Пірло можна поставити з коефіцієнтом 1.83. Імовірність нічиєї – 3.50. Перемогу Динамо оцінили у 4.50. На думку букмекера, поєдинок потішить забитими м'ячами – коефіцієнт на тотал більше 1.5 складає 1.33.

Схожі міркування і в компанії BWin, яка теж не надто вірить у команду Мірчі Луческу. Коефіцієнт 1.78 – на перемогу туринців. Потенційна звитяга динамівців куди менш імовірна – ставки приймають із балом 5.00. На нічию можна поставити з кефом 3.25.

Нагадаємо, до Києва не приїде Кріштіану Роналду – лідер Ювентуса здав позитивний тест на коронавірус та перебуває на самоізоляції в Турині. З тієї ж причини Андреа Пірло не може розраховувати на хавбека Вестона Маккені, який влітку прийшов із Шальке.

Поєдинок проти "Старої синьори" стане першим матчем для Динамо в групі ЛЧ з 2016 року. Мірча Луческу з першої спроби зумів вивести київську команду в основну сітку найпрестижнішого європейського клубного турніру. У кваліфікації Динамо здолало АЗ (2:0) та Гент (2:1, 3:0). Цікаво, що саме Луческу свого часу серйозно вплинув на кар'єру Андреа Пірло. Майбутній наставник Юве отримав шанс від румунського фахівця у Брешії.

До слова, у групі G також виступають Барселона і Ференцварош, які 20 жовтня з'ясують сильнішого на Камп Ноу.

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