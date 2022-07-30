Стало відомо, хто працюватиме на першому поєдинку між українською та австрійською командами.

Головним рефері матчу 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Штурмом стане 33-річний француз Франсуа Летексьє, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Сиріль Мюньє та Меді Рамуні. Четвертим арбітром буде Жеремі Стінат.

До слова, досвідчений Летексьє за свою кар'єру жодного разу не пересікався з українськими клубами чи збірними, хоча працювати футбольним арбітром почав ще у віці 13 років. У січні 2016-го він став наймолодшим рефері французької Ліги 1, а 1 січня 2017-го – наймолодшим французьким арбітром на європейській арені.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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