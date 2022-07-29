Кожен охочий вже може придбати тікети на поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів проти австрійців.

У середу, 3 серпня, у польському Лодзі відбудеться перша зустрічі між Динамо та Штурмом в рамках боротьби за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів. Квитки на поєдинок вже надійшли у продаж, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Перепустки на матч вже доступні для придбання на онлайн-порталі, а з неділі, 31 липня – і у касах стадіону. Вартість квитків складає від 40 до 150 польських злотих (приблизно від 320 до 1200 грн.), залежно від обраного сектора.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться на міському стадіоні імені Владислава Крола та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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