Команда Мірчі Луческу проводить черговий спаринг на зборах у Туреччині. Суперник – румунська Політехніка. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Динамо Київ – Політехніка стартує о 10:00. Дивитися гру онлайн можна на сторінці столичного клубу в YouTube. Пряма трансляція поєдинку доступна прямо в цій новині на "Футбол 24".

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Це вже восьмий спаринг команди Мірчі Луческу на зимових зборах у Туреччині. Раніше Динамо програло Рапіду (0:4) та Марібору (0:2), розписало нічию з Аустрією (2:2), але потім видало серію з чотирьох перемог поспіль. Кияни здолали Унірю Деж (5:1), Вайле (2:0), Шкендію (1:0) і Сілекс (4:0).

Політехніка виступає у другій лізі Румунії. Команда, яка представляє місто Ясси, посідає друге місце турнірної таблиці, відстаючи від лідера другого дивізіону на 2 очки.

Стартовий склад Динамо: Моргун – Гусєв, Дячук, Боль, Дубінчак – Андрієвський, Яцик, Царенко – Волошин, Супряга, Беніто.