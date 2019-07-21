toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО БАВАРІЯ - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР

Динамо – Оболонь-Бровар: пряма онлайн-трансляція матчу

11:20 585 Читать на русском
Динамо – Оболонь-Бровар: пряма онлайн-трансляція матчу
Динамо – Оболонь-Бровар: пряма онлайн-трансляція матчу

Динамо зустрічається з представником Першої ліги Оболонь-Бровар у рамках підготовки до нового сезону. Онлайн-відеотрансляція матчу доступна в цій новині на "Футбол 24".

 

Контрольний поєдинок Динамо – Оболонь-Бровар стартує об 11:30 на одному з полів заміської бази "біло-синіх" у Віті-Литовській.

Пізніше сьогодні віцечемпіон України проведе ще один спаринг – проти Колоса з Ковалівки. Сезон для Динамо розпочнеться 28-го липня матчем з Шахтарем за Суперкубок.

Стартові склади

Динамо: Кучерук – Кравченко, Попов, Шабанов, Піваріч – Кадірі – Цітаішвілі, Гармаш, Шапаренко, Сідклей – Русин

Оболонь-Бровар: Литвиненко – Майданевич, Безуглий, Тарасов, Бровченко – Покотилюк, Савченко, Слободян, Гуськов, Мединський – Батальський.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону

Динамо – Оболонь-Бровар: пряма трансляція матчу:

blog_ava
Баварія – Реал – 3:1 – відео голів та огляд матчу
09:10
1364
Теги
Динамо Динамо Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Динамо - Оболонь-Бровар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
40
хв
Ювентус
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук