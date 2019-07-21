Динамо – Оболонь-Бровар: пряма онлайн-трансляція матчу

Динамо зустрічається з представником Першої ліги Оболонь-Бровар у рамках підготовки до нового сезону. Онлайн-відеотрансляція матчу доступна в цій новині на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок Динамо – Оболонь-Бровар стартує об 11:30 на одному з полів заміської бази "біло-синіх" у Віті-Литовській.

Пізніше сьогодні віцечемпіон України проведе ще один спаринг – проти Колоса з Ковалівки. Сезон для Динамо розпочнеться 28-го липня матчем з Шахтарем за Суперкубок.

Стартові склади

Динамо: Кучерук – Кравченко, Попов, Шабанов, Піваріч – Кадірі – Цітаішвілі, Гармаш, Шапаренко, Сідклей – Русин

Оболонь-Бровар: Литвиненко – Майданевич, Безуглий, Тарасов, Бровченко – Покотилюк, Савченко, Слободян, Гуськов, Мединський – Батальський.

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Динамо – Оболонь-Бровар: пряма трансляція матчу: