Динамо – Лугано: Миколенко розповів, що завадило киянам обіграти суперника

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував нічию з Лугано (1:1) та виліт команди з Ліги Європи.

"Чого бракувало для перемоги? Напевно, забити другий м'яч. Не можна було пропускати, тому що коли така команда забиває, вона відразу ж закривається. Складно розкрити оборону.

Динамо – Лугано – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Чи завадило бажання забити швидкий м'яч? Не знаю, може, і завадило, якісь емоції. Футбол – це емоції. Ми хотіли забити, це було видно, думаю, по ТБ, на трибунах.

Я вважаю, це провал. Для Динамо неприпустимо не виходити з такої групи", – сказав Миколенко для YouTube каналу Динамо.

Динамо не змогло переграти швейцарську команду і за підсумками групового етапу Ліги Європи фінішувало на третій сходинці.

Динамо не зуміло перемогти Лугано та шокуюче вилетіло з Ліги Європи