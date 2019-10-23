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Динамо – Копенгаген: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

17:07 1100 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: передматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / Футбол 24

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився очікуваннями від матчу 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена.

 

"Хочете побачити Самбрано на полі? Я не розумію, ви що, хочете щоб у нас було ще більше травм?Самбрано ви навряд чи побачите. Можете побачити його в матчах за збірну Перу, можете поїхати та подивитися. А в складі Динамо завтра його не побачите.

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Особливий настрій Вербіча? Це в нього краще запитати. Я ж не ходжу цілими днями й не запитую: "Ну як ти? Налаштований на колишню команду чи ні?" Такого робити не буду. Вербіч – професіонал, який готується не лише на матчі проти конкретних суперників, а загалом на Лігу Європи. Ба більше, я думаю, в Копенгагені залишилося не так багато його партнерів.

Копенгаген добре готовий фізично, дуже дисциплінований. Не скажу, що там є великі зірки, але команда рівна, віддає перевагу колективному футболу. Щоб здобути перемогу, потрібно не просто перебігати, а переграти.

Хотів би побажати вболівальникам, щоб гра пройшла спокійно. А як вийде – побачимо завтра. Ми чекаємо підтримки, повного стадіону. Якщо не надто багато продано квитків, ми самі в цьому винні. Потрібно в кожному поєдинку працювати над поверненням вболівальників на трибуни.

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Відповідальний відрізок з кількох матчів? Важливість кожної гри колосальна. Розділяти на якісь відрізки неправильно. Ми граємо в УПЛ, у Лізі Європи, в Кубку України. І кожен матч визначальний. Треба йти від матчу до матчу та здобувати результат", – сказав на прес-конференції Олексій Михайличенко.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи Динамо – Копенгаген відбудеться 24-го жовтня о 22:00 на НСК Олімпійський. Після двох турів українська та данська команди поділяють лідерство у групі В, маючи в активі по 4 очки.

Джерело: Футбол 24
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