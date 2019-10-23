Динамо – Копенгаген: предматчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена.

"Хотите увидеть Самбрано на поле? Я не понимаю, вы что, хотите чтобы у нас было еще больше травм? Самбрано вы вряд ли увидите. Вы можете увидеть его в матчах за сборную Перу, можете поехать и посмотреть. А в составе Динамо завтра его не увидите.

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Особый настрой Вербича? Это у него лучше спросить. Я же не хожу целыми днями и не спрашиваю: "Ну как ты? Настроен на бывшую команду или нет?" Такого делать не буду. Вербич – профессионал, который готовится не только на матчи против конкретных соперников, а вообще на Лигу Европы. Более того, я думаю, в Копенгагене осталось не так много его партнеров.

Копенгаген хорошо готов физически, очень дисциплинирован. Не скажу, что там есть большие звезды, но команда ровная, предпочитает коллективный футбол. Чтобы одержать победу, нужно не просто перебегать, а переиграть.

Хотел бы пожелать болельщикам, чтобы игра прошла спокойно. А как получится – увидим завтра. Мы ждем поддержки, полного стадиона. Если не слишком много продано билетов, мы сами в этом виноваты. Нужно в каждом поединке работать над возвращением болельщиков на трибуны.

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Ответственный отрезок из нескольких матчей? Важность каждой игры колоссальная. Разделять на какие-то отрезки неправильно. Мы играем в УПЛ, в Лиге Европы, в Кубке Украины. И каждый матч определяющий. Надо идти от матча к матчу и добиваться результата", – сказал на пресс-конференции Алексей Михайличенко.

Напомним, что матч Лиги Европы Динамо – Копенгаген состоится 24-го октября в 22:00 на НСК Олимпийский. После двух туров украинская и датская команды разделяют лидерство в группе В, имея в активе по 4 очка.