АЗ не в оптимальному складі підійде до матчу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Захисник АЗ Томас Оуведжан не зможе допомогти своїй команді у кваліфікації ЛЧ, повідомляє скаут Кальярі Алекс Великих у Facebook.

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За інформацією Великих, Удінезе домовився про оренду 23-річного нідерландця. Томас є вихованцем АЗ, за основу нідерландського клубу він виступає з 2015 року.

Поєдинок Динамо – АЗ пройде 15 або 16 вересня у Києві.

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