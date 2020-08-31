Динамо – АЗ: суперник киян у Лізі чемпіонів втратив ключового гравця
31 серпня 23:25 - Читать на русском
АЗ не в оптимальному складі підійде до матчу Ліги чемпіонів проти Динамо.
Захисник АЗ Томас Оуведжан не зможе допомогти своїй команді у кваліфікації ЛЧ, повідомляє скаут Кальярі Алекс Великих у Facebook.
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За інформацією Великих, Удінезе домовився про оренду 23-річного нідерландця. Томас є вихованцем АЗ, за основу нідерландського клубу він виступає з 2015 року.
Поєдинок Динамо – АЗ пройде 15 або 16 вересня у Києві.
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