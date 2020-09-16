Ціна матчу, зрозуміло, була дуже великою, адже на кону – місце у фінальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. На мій погляд – враховуючи клас суперника та одноматчевий характер протистояння – це була найскладніша перешкода команди Мірчі Луческу на шляху до групового турніру ЛЧ.

Відсутність права на помилку до межі розпалила атмосферу на НСК Олімпійський. Обидві команди почали матч досить сковано. За великим рахунком, це був матч до першої великої помилки. На щастя, її припустилися гості.

Якщо згадувати передматчеві розклади, то це був саме той випадок, коли майже неможливо спрогнозувати ні результат, ні можливий сценарій матчу. Карти сплутували катастрофічні кадрові проблеми Динамо та критичний дефіцит ігрової практики АЗ.

Навряд чи варто сумніватися у більш високому ігровому потенціалі срібних призерів чемпіонату Нідерландів. На мій погляд, АЗ – найсильніша команда нашої частини турнірної сітки. Але колектив Арне Слота з об'єктивних причин перебуває не у найкращий формі. Якщо не враховувати контрольні матчі, Алкмаар за останні півроку провів лише один офіційний матч. У кваліфікації ЛЧ голландці у додатковий час перемогли чеську Вікторію.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Кияни начебто чудово почали сезон з новим тренерським штабом, але на підготовку команди до матчу ЛЧ негативно вплинула міжнародна пауза. Частина гравців основи була травмованою, решта – розібрані по збірних. Як наслідок – відверто погані перші сорок хвилин ігрового часу у крайньому матчі УПЛ з Десною.

У таких критичних умовах не завжди на перший план виходять класичні стандарти – майстерність виконавців та рівень взаємодій команд у найважливіших аспектах гри. Тут більш ніж зазвичай має значення уміння тренерського штабу керувати діями команди по ходу матчу, своєчасно вносити необхідні корективи, проводити заміни на підсилення, перебудовуватися.

Звичайно, Арне Слот – чудовий спеціаліст, один із найперспективніших не тільки у Нідерландах, а й взагалі у Європі. Але у Києві, на НСК Олімпійський, голландець отримав справжній майстер-клас від досвідченого Мірчі Луческу. Як і у матчі за Суперкубок України Містер продемонстрував залізну витримку та знову переграв більш сильну команду. Однозначно – це найкращий матч Луческу у Динамо. Не дивлячись на жахливий перший тайм, після фінального свистка ми можемо тільки констатувати заслужену перемогу киян, які зробили твердий крок уперед у своєму розвитку.

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Можливо, суб'єктивно налаштовані експерти та уболівальники знову будуть казати про "автобуси" чи пасивність, але, на мій погляд, у даному випадку більш справедливо відзначити те, як Луческу знаходить можливості досягати позитивний результат в обмежених кадрами і часом умовах, не боїться ризикувати, ставлячи Забарного в основу, знаходить спільну мову з Родрігесом, розкриває талант Шапаренка, передає команді впевненість та менталітет переможця. Динамо Луческу – обмежена у своїх можливостях команда, але вона виходить на поле перемагати, навіть коли суперник сильніший.

Найголовнішим питанням перед матчем була лінія оборони. Якщо з Десною Луческу випустив чотирьох досвідчених флангових гравців, то травма Тимчика змусила його довіритися Забарному, який з Десною дебютував у дорослому футболі, а вчора вперше вийшов у стартовому складі – і відразу на матч Ліги чемпіонів. Був теоретичний варіант з більш досвідченим Смирним, але він шульга. Луческу розраховував на Миколенка в ролі лівого центрального захисника, зрозуміло, що пару йому мав скласти правша. І тут вже вибір був небагатий.

Півмісяця тому Іллі виповнилося лише 18 років, але він відіграв дуже впевнено і навіть солідно. Безумовно, це найголовніше відкриття українского футболу у вересні. Сподіваюсь, хлопець буде продовжувати прогресувати. Коли одужають всі центрбеки, у Динамо виникне серйозна конкуренція за місце у стартовому складі.

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Часом помилявся Караваєв, але загалом ніхто не випав з командної гри. Динамо виглядало досить цілісно. В АЗ під питанням були головні зірки – вінгери Стенгс та Ідрісі. Перший вийшов з перших хвилин, другий – лише на заміну. Його місце у старті зайняв автор дубля у ворота Вікторії – Гудмундссон. По решті позицій все було більш-менш очікувано.

У фазі гри без м'яча Динамо перебудовувалося у 4-4-2, або, якщо бути точнішим – 4-4-1-1. Буяльський діяв трохи глибше за Супрягу, а Де Пена та Родрігес сідали на одну лінію з центральними півзахисниками.

Як і у матчі з Шахтарем, кияни чудово відіграли у позиційній обороні. Упродовж всього матчу гравці дисципліновано тримали компактність та стрункість ліній. Центр та півпростір були перекриті. Середнім та низьким блоком команда заганяла суперника на фланги, й там вже вмикала більш активні оборонні дії.

Слід відзначити якісну гру без м'яча у виконанні Де Пени і Родрігеса. Гравці атакувального плану на всі 100% віддавалися оборонній роботі та старанно дотримувалися ігрової дисципліни.

На схемі вище можна також побачити усереднені позиції гравців АЗ у позиційній грі в атаці. Де Віт часто підіймався на один рівень з форвардом Боаду. Один з опорних займав його вихідну позицію, а флангові захисники Свенссон та Вейндал виконували функції так званих помилкових фулбеків. З розвитком атаки вони часто йшли не за спини вінгерам, а підіймалися у другу, а згодом і у фінальну третину поля у півпросторі. Як правило, фулбеки робили такі підключення почергово. Якщо Вейндал атакував простір між центральним і фланговим захисниками киян, то Свенссон залишався.

Ось приклад зміщень фулбеків у початковій стадії атак.

Структуру АЗ у позиційній атаці можна умовно поділити на три основні горизонтальні зони. У першій – центральні захисники, у другій фулбеки та один з центральних хавбеків, у третій – два центральні півзахисники та два вінгери. Також до третьої зони можна віднести й форварда, який перебуває на лінії із захисниками Динамо.

По-справжньому небезпечних моментів біля воріт Динамо було не так багато, але частина з них виникала саме після підключень помилкових фулбеків у півпростір нашої третини поля.

У позиційній обороні Алкмаар також перебудовувався на 4-4-2 завдяки зміщенням вінгерів до опорних. Але це відбувалося лише якщо киянам вдавалося розбити голландський пресинг. Арне Слот – прихильник проактивних методів оборони.

У цьому аспекті АЗ виглядав переконливо. У першому таймі, поки у гостей були сили на організований колективний тиск, динамівцям доводилося дуже складно. Часом навіть Луческу хапався за свою сиву голову, кияни просто не могли організувати більш-менш структурну атаку. Єдине, на що було спроможне Динамо до кінцівки першого тайму – це глибоким блоком стримувати атаки суперника.

Потрібно відзначити, що на початку матчу Динамо досить високо зустрічало опонента, застосовуючи організований високий пресинг. Він не був надто інтенсивним і щільним. Скоріш за все, це була спроба перешкоджати Алкмаару будувати якісні позиційні атаки. Буяльський та Супряга почергово тиснули на захисника з м'ячем. Один із нападників Києва постійно повинен був контролювати опорну зону суперника.

Якщо у цій зоні перебував один хавбек суперника, цього було достатньо, це провокувало центрбеків грати дальньою передачею у боротьбу, або ж через фланг. Якщо на допомогу Мідтше повертався Класі, у цю зону підіймалися Сидорчук і Шапаренко.

Не дивлячись на те, що ширину атакам АЗ забезпечували вінгери, часом вони свідомо звужувались. Чудовий приклад – на скріншоті згори. Гудмунссон часто зміщувався у центральну зону, на позицію під нападниками.

Ось ще один епізод з маневром ісландця.

Зміщення вінгерів у центр чи один півпростір надавало контроль ширини фулбекам.

Це вже кінцева фаза позиційної атаки АЗ. Приклад структури, при якій один фулбек залишається позаду, а інший бере активну участь у фінальній третині поля.

Команда Мірчі Луческу теж відзначалася організованою асиметрією. Насамперед це було зумовлене наявністю різнопланових гравців групи оборони. Сидорчук часто допомагав білд-апу, зміщуючись на лінію центрбеків. При цьому Шапаренко діяв трохи лівіше номінальної позиції, позаяк Караваєв уже на цій стадії атаки повинен був підійматися досить високо. Микола страхував партнера та надавав захисникам додатковий варіант для розіграшу м'яча ліворуч. Кендзьора на цій стадії атаки займав класичну для гравця свого амплуа позицію.

Згодом, під кінець першого тайму, коли палива у голландському бензобаку стало менше, Динамо створило перший небезпечний момент у матчі.

Шапаренко загострив атаку чудовою розрізною передачею, а згодом виконав блискучу діагональ на Кендзьору. Поляк зробив простріл на другий темп і Буяльському лише трохи забракло влучності. Віталій поцілив у голову досвідченому Влаару.

Цей момент повернув і команду, і вболівальників до життя. Підсвідоме відчуття того, що навіть по такій безнадійній грі, як у першому таймі, якщо тримати свої ворота, шанс попереду неодмінно з'явиться. І цей шанс може стати переломним моментом у протистоянні. Згодом, по перерві, так воно й сталося.

Умови для створення небезпечного моменту у третині поля АЗ було створено завдяки ефективному виконанню контрпресингу. Буяльський швидко повернув втрачений командою м'яч і віддав гольову передачу у вільну зону на Родрігеса. Легіонер холоднокровно реалізував момент – 1:0.

Гол Родрігеса виявився надто потужним ударом по АЗ. У першому таймі вони за всіма показниками значно переважали суперника, але енерговитратний футбол Арне Слота забрав багато сил у команди. При цьому не було ніяких дивідендів. Не те що голи, а й моменти взагалі давалися АЗ дуже важко, а тут ще й пропустили гол. Після цього тиск Алкмаара не був таким щільним, як до перерви. Кияни навпаки – отримали винагороду і заряд упевненості. Менш інтенсивний пресинг АЗ вже не створював загрозу господарям поля. Динамо систематично почало виходити з низького блоку у швидкі атаки.

У другому таймі Луческу своєчасно проводив заміни. Після виходів Вербіча та Андрієвського замість Супряги та Буяльського пару форвардів у фазі гри без м'яча склали Вербіч і Шапаренко. Останній, на мій погляд, – найкращий гравець матчу. Микола поступово стає системоутворюючим гравцем Динамо.

Кияни без питань переграли суперника у другому таймі. Під кінець матчу АЗ намагався піти ва-банк. Після серії замін вінгер Стенг догравав опорним. Мабуть, Слот розраховував на його швидкість. Але навіть це ніяк не заважало господарям поля організовувати небезпечні контратаки. На скріншоті – епізод з другим голом киян. Вихід 4 в 3, забігання Кендзьори, м'яка подача з півпростору і найкращий гравець матчу отримує винагороду у вигляді гола у власному виконанні.

Динамо зробило дуже важливий крок назустріч довгоочікуваному груповому турніру Ліги чемпіонів. Попереду двоматчеве протистояння з бельгійським Гентом, у складі якого грає три футболісти національної збірної України. Звичайно, після перемоги над АЗ команда Луческу вже перебуває у статусі фаворита, але зараз головне – зберегти те ставлення до справи, яке ми побачили у вівторок.

Сергій Костенюк, спеціально для Футбол 24

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