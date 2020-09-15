Після нервового першого тайму та старту другого Динамо забило м'яч після розкішної комбінації на 49-й хвилині. Буяльський перехопив пас оборонця АЗ та класно віддав на вільного Жерсона Родрігеса, а люксембуржець фантастичним ударом під поперечину відкрив рахунок.

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На 86-й хвилині Динамо розіграло зразкову контратаку, на фініші якої Родрігес і Кендзьора розірвали лівий фланг оборони гостей, поляк навісив на лінію воротарського, а Микола Шапаренко після невдалої гри кіпера головою спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Нагадаємо, останнім суперником Динамо на шляху до групового етапу ЛЧ стане переможець пари Гент – Рапід.

Динамо з боєм переграло АЗ і вийшло у плей-офф кваліфікації ЛЧ – перемога імені Луческу, Жерсона та Шапаренка