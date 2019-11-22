Девіч обрав найважливішого гравця збірної України у відборі до Євро-2020

Колишній нападник Металіста, Шахтаря та збірної України Марко Девіч назвав найважливішого гравця у складі команди Андрія Шевченка у відборі до Євро-2020.

"Нинішній збірній України можна тільки поставити великий плюс. І в плані атмосфери, і в плані якості гри, яка покращилася у порівнянні з тим, що було раніше. Це для мене великий позитив і сюрприз.

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З'явилися Зінченко, Маліновський, але для мене Андрій Ярмоленко залишається головною фігурою в команді", – сказав Девіч Youtube-каналу Трендець.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у відбірковому циклі до Євро-2020 зіграв у складі збірної України 4 матчі і забив 1 гол.

До слова, Марко Девіч має у своєму активі 35 матчів та 7 голів за "синьо-жовтих".

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