Рябоконь анонсував перехід Десни на агресивну схему після підсилення кількома новачками

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь розповів про кадрові і тактичні зміни у своїй команді.

"Гадаю, у Гуцуляка великий потенціал, він ще молодий гравець. Я його навіть не вмовляв, Олексій сам виявив бажання грати в Десні.

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Тотовицький і Гуцуляк можуть грати на різних позиціях, вони обоє – атакувальні футболісти. Вважаю, у них досить великий потенціал, я давно знаю їх. Тотовицькому заважали травми, але будемо сподіватися, що він нарешті вийде на свій рівень.

Так, у них повноцінні контракти, подробиць я не знаю. Знаю, що у Гуцуляка довгостроковий контракт. Щодо Тотовицького не знаю, але це не оренда, а повноцінний контракт. Конкуренція ще нікому не заважала. Я задоволений гравцями, які є в команді, в першу чергу, це стосується атакуючої лінії. Будемо трохи перебудовувати свою гру, діятимемо гостріше, буде щось схоже на 4-2-4", – розповів Рябоконь в коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, взимку Десна вже підписала Будківського, Арвеладзе, Гуцуляка і Тотовицького. Чернігівці завершили першу частину чемпіонату України на четвертій сходинці.

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